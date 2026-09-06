استعدادا لمواجهة جورماهيا.. بيراميدز يصل استاد نيايو الوطني بكينيا

وصل فريق نادي بيراميدز إلى استاد نيايو الوطني في مدينة نيروبي العاصمة الكينية، استعدادا لخوض مباراة جورماهيا الكيني في بداية مشوار دوري أبطال أفريقيا.

ويحل بيراميدز ضيفا على جورماهيا الكيني في الثالثة من عصر اليوم على استاد نيايو الوطني في العاصمة نيروبي في ذهاب الدور التمهيدي لبطولة دوري الأبطال.

وكان المدير الفني رولاني موكوينا عقد محاضرة بالفيديو مع اللاعبين لشرح خطة وطريقة اللعب خلال مباراة افتتاح المشوار الأفريقي.

وحرص المهندس ممدوح عيد رئيس النادي على تحفيز اللاعبين والجهاز الفني ومطالبتهم بالفوز.