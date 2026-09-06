محافظ الوادي الجديد تتابع أعمال توريد وفرز البلح بمجمع التمور بالخارجة

تابعت حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، مساء اليوم، انتظام أعمال استقبال محصول التمور بمجمع التمور التابع للمحافظة بمدينة الخارجة، والوقوف على سير العمل بمنظومة الاستلام والفرز، وذلك مع انطلاق موسم حصاد المحصول، يرافقها محمد كجك نائب المحافظ، وجهاد متولي رئيس المركز، و علاء سماسيري مدير المجمع.

استعرضت محافظ الوادي الجديد موقف التوريد وانتظام إجراءات الاستلام والتعامل مع المزارعين، كما استمعت إلى مطالب وملاحظات عدد من المزارعين والمتعاملين مع المنظومة، عقب إعلان المحافظة عن سعر استرشادي مبدئي للموسم، في إطار وضع مؤشر عادل للسوق ودعم المزارعين وتنظيم حركة تداول وتسويق المنتج طوال الموسم.

وأكدت مجدي أن المحافظة تتعامل مع منظومة التمور باعتبارها منظومة متكاملة تستهدف تحقيق التوازن بين مصالح المزارعين والتجار والمصدرين مع الحفاظ على استقرار السوق، مشيرةً إلى أن السعر الاسترشادي المعلن لا يستهدف فرض سعر إجباري أو التدخل في آليات السوق والمنافسة مع القطاع الخاص، وإنما يمثل منفذًا إضافيًا أمام المزارعين لتسويق منتجاتهم، ويسهم في تحقيق قدر من التوازن بالسوق، خاصةً مع مراعاة اختلاف الأصناف والجودة وتكاليف الفرز والتداول والتسويق والتصدير، مؤكدةً أن المجمع سيواصل أداء دوره وفق الإمكانات المتاحة والضوابط المنظمة، مع متابعة عمليات الاستلام والفرز وحماية حقوق مختلف أطراف المنظومة.

وشددت المحافظ على ضرورة الالتزام بسرعة صرف مستحقات المزارعين بالمجمع دون تأخير، مع التأكيد على أهمية الدقة والموضوعية في تداول المعلومات المتعلقة بأسعار التمور، والاعتماد على البيانات الرسمية الصادرة عن المحافظة، بما يسهم في الحفاظ على استقرار السوق ومصالح المزارعين والتجار على حد سواء.