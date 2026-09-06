شرطة الاحتلال تشارك في تأمين احتفالات رأس السنة اليهودية بأوكرانيا ..صور

أفادت شرطة مقاطعة تشيركاسي الأوكرانية بوصول أفراد من الشرطة الإسرائيلية إلى مدينة أومان في وسط أوكرانيا من أجل تعزيز الإجراءات الأمنية خلال احتفالات رأس السنة اليهودية (روش هاشانا)، بحسب قناة روسيا اليوم.

وقالت شرطة تشيركاسي في بيان لها عبر "فيسبوك" أمس السبت إن ضباط الشرطة الإسرائيلية "سيعملون بالتعاون مع نظرائهم الأوكرانيين على ضمان النظام العام والأمن في المنطقة التي يقيم فيها أتباع طائفة "براسلاف" الحسيدية ويؤدون فيها شعائر الحج خلال الاحتفال بعيد رأس السنة اليهودية".

وأضاف البيان أنه من المقرر أن يبقى الشرطيون الإسرائيليون في المدينة حتى انتهاء فترة العيد، التي تمتد هذا العام من مساء 11 سبتمبر إلى مساء 13 سبتمبر.

ويقوم عناصر الشرطة الإسرائيلية مع الهيئات المعنية الأوكرانية بتسيير دوريات مشتركة وتنفيذ أنشطة توعوية وإرشادية بين الحجاج.

يذكر أنه في كل عام يتوجه عشرات الآلاف من اليهود إلى مدينة أومان حيث يقع ضريح الحاخام نحمان، مؤسس حركة بريسلوف الحسيدية الذي عاش في أواخر القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر. ويتزامن التجمع مع احتفالات رأس السنة اليهودية.