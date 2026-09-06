إيجلز الكونغولي يقترب من حسم التأهل ويضع قدمًا في طريق الزمالك بدوري أبطال أفريقيا

حقق فريق إيجلز الكونغولي فوزًا مهمًا على حساب الجيش الرواندي بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، ضمن منافسات ذهاب الدور التمهيدي من بطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الجديد 2026-2027.

ونجح الفريق الكونغولي في استغلال عاملي الأرض والجمهور، ليحسم مباراة الذهاب لصالحه بهدف نظيف، ويضع الجيش الرواندي أمام مهمة صعبة في لقاء الإياب.

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب الأسبوع المقبل في العاصمة الرواندية كيجالي، حيث يحتاج الجيش الرواندي للفوز بفارق هدفين من أجل قلب النتيجة والتأهل إلى الدور المقبل.

ويأتي هذا اللقاء ضمن المسار الذي قد يقود إلى مواجهة الزمالك في دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا، حيث يلتقي الفائز من مواجهة الزمالك أمام إيه إس بورت الجيبوتي مع المتأهل من مباراة الجيش الرواندي وإيجلز الكونغولي.

وحقق الزمالك الفوز على إيه إس بورت الجيبوتي بنتيجة 2-1 في ذهاب الدور التمهيدي، ليقترب خطوة من حسم بطاقة التأهل إلى دور الـ32.

ومن المقرر أن تقام مواجهات دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا ذهابًا خلال الفترة من 16 إلى 18 أكتوبر المقبل، على أن تقام مباريات الإياب بين 23 و25 أكتوبر.

وبذلك أصبح إيجلز الكونغولي صاحب الأفضلية قبل مباراة الإياب، في انتظار ما ستسفر عنه مواجهة الجيش الرواندي، وكذلك مباراة الزمالك وإيه إس بورت، لتحديد المواجهة المرتقبة في الدور المقبل.