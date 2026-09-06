بصورة مع طليقته الراحلة.. خضر محمد خضر يرد على مهاجميه: سيبونا في حالنا

رد المخرج خضر محمد خضر على حالة الجدل والهجوم التي طالت حياته الشخصية خلال الفترة الأخيرة، من خلال منشور عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، تضمن الحديث عن علاقته بطليقته الراحلة ياسمين أبو النجا، وتفاصيل الفترة التي سبقت انفصالهما وما بعد الطلاق.

ونشر خضر صورة تجمعه بطليقته الراحلة ياسمين أبو النجا، موضحًا أن الصورة التُقطت خلال حفل تخرج زين من المدرسة يوم 28 يونيو 2025، أي بعد نحو 6 أشهر من الطلاق.

وقال خضر في بداية منشوره: «على فكرة أنا بعرف أرد كويس وبعرف أحكي كويس.. يعني أنا مستعد أحكيلكم عادي عن أسرار بيوتنا اللي ماحدش يعرفها غير المقربين مننا».

وأشار المخرج إلى أنه يستطيع الكشف عن العديد من التفاصيل الخاصة بحياته الزوجية مع ياسمين، موضحًا أن بداية النهاية في علاقتهما كانت، بحسب روايته، في سبتمبر 2024، بعد زواج استمر لمدة 18 عامًا.

وتحدث خضر عن ظروف الانفصال، قائلًا إنه يستطيع الكشف عن «مين أجبرني أنا وياسمين على الطلاق بالعافية وإيه السبب»، كما تحدث عن الفترة التي سبقت الطلاق، والتي قال خلالها إن ياسمين غادرت المنزل لمدة 4 أشهر، بينما عاش هو بمفرده في منزله، وكانت ابنتهما مع والدته، وفقًا لما ذكره.

وأضاف أنه حاول مع ياسمين العودة إلى حياتهما السابقة، وتحدث عن لقاءات جمعتهما بعيدًا عن الأنظار، لكنه أكد أن محاولاتهما لم تنجح، على حد وصفه.

علاقة استمرت بعد الطلاق

وكشف خضر عن استمرار العلاقة الإنسانية بينه وبين ياسمين بعد الطلاق، مؤكدًا أنها تحولت من علاقة زوجية إلى صداقة ومودة، مشيرًا إلى وجود مكالمات ورسائل بينهما بشكل يومي، إلى جانب زيارات أسبوعية.

كما تطرق إلى زواجه بعد الانفصال، موضحًا أنه تزوج بعد 13 شهرًا من الطلاق، وأن ياسمين كانت على علم بزواجه وحضرت حفل الزفاف، مؤكدًا أن الأمر لم يتسبب في مشكلات بينهما، وفقًا لروايته.

ودافع خضر عن زوجته الحالية، منتقدًا الهجوم الذي تعرضت له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كما استعاد ما وصفه بحملة سابقة من السخرية التي تعرضت لها ياسمين عقب ظهورها معه في مهرجان الجونة، مؤكدًا أن تلك التعليقات أثرت عليها نفسيًا ودفعَتها إلى عدم الظهور في مهرجانات أخرى.

خضر يتحدث عن أزمة صحية مرت بها ياسمين

وتطرق المخرج كذلك إلى أزمة صحية مرت بها ياسمين، متحدثًا عن إجراء طبي قال إنها خضعت له، ومشيرًا إلى أنه وابنتهما حاولا تحذيرها منه، بينما لم يقدم في منشوره تفاصيل موثقة من مصادر طبية مستقلة بشأن الواقعة.

وأكد خضر أنه يستطيع الكشف عن جميع التفاصيل التي يطالب البعض بمعرفتها، لكنه وضع شرطًا على من يريدون الخوض في حياتهم الخاصة، قائلًا: «كل واحد فيكم يحكيلنا الأول عن أسرار بيته والخبايا اللي ماحدش ينفع يعرفها».

وأضاف: «اللي مستعد يحكي أسرار بيته بالتفصيل على الملأ أنا هحكيله أسرار بيوتنا بالتفصيل.. يا إما خليكم في حالكم وسيبوا الناس في حالها».

«تحولت من زوج ياسمين لأخوها الثالث»

وأكد خضر أن علاقته بياسمين بعد الطلاق لم تنتهِ، وإنما تغيرت طبيعتها، موضحًا: «ومن يوم طلاقنا وأنا تحولت من زوج ياسمين لأخوها الثالث مش طليقها.. وتحولت ياسمين من زوجتي لأختي التانية مش طليقتي».

وتابع: «وغلاوتها في قلبي هتفضل زي غلاوة ندى أختي لآخر يوم في عمري».

واختتم المخرج منشوره بالتأكيد على أن علاقتهما كانت مختلفة، قائلًا: «خيال علمي بالنسبة لكم؟ معلهش.. إحنا كنا أسرة خيال علمي».

وطالب خضر متابعيه بالدعاء لطليقته الراحلة ياسمين أبو النجا بالرحمة والمغفرة، ولابنتها وأسرتها بالصبر والقوة، كما وجه رسالة أخيرة إلى المتابعين قائلًا: «وياريت كفاية ترندات وقرف وسيبونا في حالنا بجد».