جامعة بني سويف تفوز بتمويل مشروعين بحثيين بقيمة 5 ملايين جنيه في الطاقة والمياه

أعلن الدكتور طارق علي، القائم بأعمال رئيس جامعة بني سويف فوز الجامعة بمشروعين ممولين من هيئة العلوم والتكنولوجيا والابتكار بقيمة 5 ملايين جنيه، لباحثين من كلية الدراسات العليا للعلوم المتقدمة .

وجاء ذلك بحضور الدكتور ياسر جابر المستشار العلمى لرئيس الجامعة، والدكتورة عبير معوض مستشار رئيس الجامعة للابتكار ، والدكتور شريف العريض مدير مكتب دعم وتمويل المشروعات البحثية والدكتورة نبيلة شحاته والدكتورة إيناس أحمد والدكتورة مي فرج الباحثين بالجامعة .

تأتي هذه المشروعات التطبيقية في مجالي الطاقة والمياه لتوظف الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا النانو في تحقيق الاستدامة ودعم الاقتصاد الأخضر، بما يعكس توجه الجامعة نحو الابتكار وربط البحث العلمي باحتياجات المجتمع.

وصرح الدكتور طارق علي بأن الجامعة حققت إنجازًا بحثيًا جديدًا بفوز فريقين بحثيين بمشروعين ممولين من صندوق هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار (STDF)، في إطار جهود الجامعة لدعم البحث العلمي التطبيقي وتعزيز الابتكار وتوظيف مخرجات البحث العلمي في مواجهة التحديات المرتبطة بالطاقة والمياه والبيئة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث يأتي المشروع الأول بعنوان “توظيف الذكاء الاصطناعي في تحويل المخلفات إلى محفزات نانوية منخفضة التكلفة لإنتاج الهيدروجين الأخضر”، ويهدف إلى إنتاج الهيدروجين الأخضر من المخلفات الزراعية عبر محفزات نانوية صديقة للبيئة، مع الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي لتحسين كفاءة الإنتاج ودعم الاقتصاد الدائري.

وأشار رئيس الجامعة إلى المشروع الثاني الذى جاء بعنوان «تقييم وإدارة الملوثات الناشئة في المياه بواسطة مركبات نانوية من الإيليت والسليلوز وأكاسيد المعادن من أجل الاستدامة البيئية»، حيث فاز فريق بحثي آخر من الجامعة بتمويل من صندوق هيئة العلوم والتكنولوجيا والابتكار (STDF)، ويضم نخبة من الأساتذة والباحثين من جامعة بني سويف بالتعاون مع جهات متخصصة في قطاع المياه. ويهدف المشروع إلى تطوير حلول مبتكرة لإدارة الملوثات الناشئة في المياه باستخدام تقنيات النانو، بما يسهم في تعزيز الاستدامة البيئية وخدمة المجتمع.

ونوه إلى أن الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بالمشروعات البحثية التطبيقية في مجالات الطاقة والمياه والبيئة، لما لها من دور محوري في دعم التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، مؤكدا الجامعة أن فوز المشروعين يعكس تنامي قدرات الباحثين في مجال البحث العلمي التطبيقي، ويعزز توجهها نحو دعم المشروعات التي تجمع بين الابتكار والتكنولوجيا والاستدامة، بما يسهم في تحويل المعرفة العلمية إلى حلول عملية تخدم المجتمع وتدعم جهود الدولة المصرية في مجالات الطاقة النظيفة وإدارة الموارد وحماية البيئة.