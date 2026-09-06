مفيدة شيحة عن «إجازة التعاسة»: فكرة حلوة لكنها محبطة.. وأحيانًا محتاجين نهرب من الشغل

تناولت الإعلامية مفيدة شيحة، مقدمة برنامج «الستات» المذاع عبر قناة «النهار وان»، مساء اليوم الأحد، فكرة «إجازة التعاسة»، وذلك بعد تداول تجربة إحدى الشركات في الصين، والتي تتيح للعاملين الحصول على إجازة بسبب سوء حالتهم المزاجية، بهدف منحهم فرصة للراحة واستعادة نشاطهم.

وأبدت مفيدة شيحة رأيها في الفكرة، موضحة أن منح الموظفين مساحة للراحة النفسية والابتعاد عن ضغوط العمل قد يكون أمرًا إيجابيًا، خاصة مع طبيعة الحياة العملية التي تتطلب قدرًا كبيرًا من التركيز والجهد.

وقالت مفيدة شيحة: «هي محاولة لراحة العاملين في الدولة، وهذه الفكرة حلوة لكنها محبطة، واخد إجازة علشان أخلع من العمل وأهرب من العمل، وهذه الفكرة ليست فيها مشكلة».

وأشارت إلى أن طبيعة العمل تفرض على الإنسان التركيز في التفاصيل، وهو ما يجعل الحصول على فترات للراحة أمرًا ضروريًا حتى يتمكن الشخص من استعادة طاقته والعودة إلى عمله بصورة أفضل.

وتابعت مفيدة شيحة: «عملنا يتطلب التركيز في كل تفاصيل، ونحتاج للراحة»، لافتة إلى أن الحصول على يوم بعيدًا عن الالتزامات والعمل قد يمنح الشخص فرصة لالتقاط أنفاسه والاستمتاع بوقته بعيدًا عن الضغوط اليومية.

وأضافت الإعلامية: «فكرة أصحى من النوم لا أجد شيئًا أعمله حلوة أوي وممتازة»، مؤكدة أن وجود وقت لا يرتبط بالمهام والالتزامات يمكن أن يكون فرصة حقيقية للراحة واستعادة النشاط.

وتأتي تصريحات مفيدة شيحة في إطار تناولها للموضوعات الاجتماعية التي تمس الحياة اليومية للمواطنين، خاصة القضايا المرتبطة بضغوط العمل والحاجة إلى تحقيق قدر من التوازن بين الحياة المهنية والشخصية.



