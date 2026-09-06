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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

سقوط شهداء ومصابين في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان

اعتداءات إسرائيلية على جنوب لبنان
اعتداءات إسرائيلية على جنوب لبنان
محمود زيدان

قال أحمد سنجاب، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من بيروت، إن الانتهاكات الإسرائيلية الأخيرة، التي وصفها رئيس مجلس النواب اللبناني بأنها تجاوزت الحدود ووصلت إلى حد الحرب، تزامنت مع تصريحات لرئيس الجمهورية اللبنانية العماد جوزيف عون، أكد فيها أن ما قامت به قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال الساعات الماضية تجاوز مفهوم الانتهاكات.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي محمد رضا، على قناة القاهرة الإخبارية، أن الجنوب اللبناني يشهد تصعيدًا إسرائيليًا كبيرًا، لا سيما في أعقاب الغارات المتزامنة التي شنّتها القوات الإسرائيلية فجر اليوم، وأسفرت عن سقوط 4 شهداء وإصابة أكثر من 20 شخصًا.

وأوضح أن الغارات استهدفت مدينة النبطية وبلدة النبطية الفوقا، إلى جانب بلدتي عرب صاليم وكفر رمان، مشيرًا إلى أن القصف طال منازل ومناطق مدنية، فضلًا عن منشآت حكومية وحيوية.

وأشار إلى أن من بين المنشآت المستهدفة وزارة المالية في النبطية، إضافة إلى عدد من المنشآت الحيوية، من بينها مستشفى غندور في الجنوب اللبناني.

وأكد أن استهداف المنشآت المدنية والحكومية بهذا الشكل يمثل، على ما يبدو، أكبر موجة تصعيد منذ سريان وقف إطلاق النار وحتى الآن.

ولفت إلى أن حصيلة الضحايا خلال الـ48 ساعة الماضية ارتفعت إلى ثمانية شهداء وأكثر من 50 مصابًا، معتبرًا أن هذا التصعيد قد يكون الأكبر منذ وقف إطلاق النار.

واختتم مراسل «القاهرة الإخبارية» بالإشارة إلى أن الاستهدافات الإسرائيلية لا تزال مستمرة في عدد من المناطق بالجنوب اللبناني.
 

القاهرة الإخبارية بيروت مجلس النواب اللبناني الإعلامي محمد رضا مدينة النبطية

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