قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مواعيد مباريات اليوم الإثنين 7-9-2026 والقنوات الناقلة
موافق على رحيله بشرط.. تطورات أزمة بيزيرا مع الزمالك
كيفية قصر الصلاة في السفر؟.. عدد الركعات وشروط قصر الصلاة للمسافر
دون تغيير.. سعر الذهب الآن
الأرصاد: اليوم طقس شديد الحرارة رطب نهارا والعظمى بالقاهرة 37
تصعيد واسع في اليمن.. غارات حكومية تستهدف الحوثيين على عدة جبهات
تقرير عبري: إيران تحول تيليجرام إلى ساحة لتجنيد إسرائيليين وإثارة الفوضى
ما هي الباقيات الصالحات؟.. 5 أذكار عظيمة ورد فضلها في القرآن والسنة
أسعار ومواصفات رام 1500 موديل 2026 في السوق السعودي
زعيم كوريا الشمالية يتوعد بـ«محو الظلال الخطرة» ويكشف عن خطة بحرية عاجلة
كوريا الشمالية تفاجئ العالم.. كيم كونج أون يعلن خطوة نووية جديدة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

كيف يتحقق الإسكان الاجتماعي من صحة بيانات دخل المتقدمين؟ .. مي عبد الحميد توضح

الإسكان
الإسكان
محمود زيدان

قالت المهندسة مي عبد الحميد، رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إن الحد الأقصى لدخل الأسرة في برامج الإسكان الاجتماعي يُحتسب على أساس إجمالي دخل الزوج والزوجة، موضحة أن الصندوق يعتمد على عدة آليات للتحقق من صحة بيانات الدخل المقدمة من المتقدمين.

وأضافت خلال مداخلة في برنامج "أحداث الساعة"، المذاع على قناة إكسترا نيوز، وتقدمه الإعلامية خلود زهران، أن هذا النهج متبع منذ بدء عمل الصندوق، حيث يتعين على الزوج والزوجة تقديم شهادات الدخل الخاصة بهما، سواء كانا يعملان في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص.

وأوضحت أن الصندوق يجري استعلامات ميدانية للتحقق من صحة شهادات الدخل، من خلال توجه مندوب الاستعلام إلى جهات العمل التي أصدرت الشهادات والتأكد من صحة البيانات الواردة بها.

وأشارت إلى أنه بالنسبة للعاملين في الجهاز الإداري للدولة، يتم التحقق من الدخل من خلال بيانات الـ«Payroll»، لافتة إلى وجود ربط حالي مع مصلحة الضرائب، بما يتيح للصندوق التحقق من مستوى دخل العاملين بالقطاع الخاص، وفقًا لقيمة الضرائب المسددة عن رواتبهم شهريًا.

وأكدت أن الصندوق يعتمد على وسائل متعددة للتحقق من قيمة الدخل، إلى جانب إجراءات البنوك التي تتم من خلالها عملية التعاقد، موضحة أن البنوك يمكنها الاطلاع على الحدود الائتمانية للعملاء وما إذا كانت لديهم بطاقات ائتمانية بحدود مرتفعة.

وأضافت أن قيمة الحد الائتماني للبطاقة الائتمانية يمكن أن تعطي مؤشرًا على مستوى دخل العميل، نظرًا لارتباط الحد الائتماني عادةً بمضاعفات معينة من الراتب، وبالتالي يمكن اكتشاف الحالات التي يقدم فيها المتقدم شهادات دخل تقل عن دخله الفعلي.

وشددت رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي على ضرورة عدم تقدم المواطنين إلى برامج الإسكان إلا في حال استيفائهم شروط الاستحقاق، مع تقديم شهادات دخل صحيحة ودقيقة، لتجنب الوقوع في مخالفات أو فقدان الحق في الاستفادة من البرنامج.

الإسكان مي عبد الحميد الصندوق الاجتماعي دعم التمويل العقاري التمويل العقاري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الطماطم

هتوصل لـ 40 جنيها.. أسباب ارتفاع أسعار الطماطم بالأسواق | وهذا موعد الانخفاض

الطقس

هل انتهى الصيف؟.. الأرصاد تكشف موعد انخفاض الحرارة وعودة الأجواء الخريفية

الطماطم

الطماطم هتغلى تاني؟.. مفاجأة بشأن سعر الكيلو خلال الأيام المقبلة

الدكتور تامر شوقي

من الإبتدائي للبكالوريا.. تغييرات جديدة يشهدها العام الدراسي 2027 بمختلف الصفوف

جاد المواص

رحل باكيًا في حب ابنه.. اللحظات الأخيرة لمعتمر قنا ضحية حادث الأتوبيس بالسعودية

الدواجن

من المزرعة للمستهلك.. تراجع كبير في أسعار الفراخ والبيض

موعد اول اجازة رسمية مقبلة

هل توجد إجازة رسمية في سبتمبر؟.. موعد العطلة المقبلة

حمزة عبدالكريم

لويس إنريكي يطلب متابعة حمزة عبدالكريم تمهيدًا لضمه إلى باريس سان جيرمان

ترشيحاتنا

شاب يستغيث بعد سرقة دراجته النارية في حدائق أكتوبر.

شاب يستغيث بعد سرقة دراجته النارية في حدائق أكتوبر: مصدر رزقي الوحيد

نيافة الأنبا مكاريوس

سلف ودين.. الأنبا مكاريوس يوجه رسالة مؤثرة عن رعاية المسنين: اوعى تتخلى عن رعاية أهلك

طفل يلفت الأنظار خلال قراءة القرآن علي طريقة الشيخ الدوسري

صوت من الجنة.. طفل يلفت الأنظار خلال قراءة القرآن على طريقة الشيخ الدوسري

بالصور

أفكار لانش بوكس.. أكلات صحية للأطفال في المدارس

افكار لانش بوكس
افكار لانش بوكس
افكار لانش بوكس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هبة جمال

د. هبة جمال تكتب: التسويق الإعلامي داخل الجهاز الإدارى بالدولة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: بلاغة الهشاشة في قصص شريف عبد المجيد

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من وول ستريت إلى القاهرة.. عدوى مباشرة أم إعادة تسعير للمخاطر؟

د. أحمد البدوي سالم - أستاذ العقيدة والفلسفة المساعد في جامعة الأزهر

د. أحمد البدوي سالم يكتب: من التحديات الأُسرية في ظل التحولات الكبرى.. الإلحاد المُوَلَّد بالذكاء الاصطناعي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عادي

المزيد