لعبة The Blood of Dawnwalker تكسر حاجز مليون نسخة مباعة خلال 3 أيام

حققت لعبة تقمص الأدوار الجديدة "The Blood of Dawnwalker" مبيعات قياسية تجاوزت مليون نسخة مباعة حول العالم خلال أول ثلاثة أيام فقط من إطلاقها الرسمي على الحواسيب ومنصات الجيل الحالي، وفقاً لما أورده تقرير أعدته الكاتبة فيكي بليك ونشره موقع Eurogamer المتخصص في ألعاب الفيديو.

نجاح تجاري استثنائي لاستوديو Rebel Wolves

أوضح التقرير أن استوديو التطوير "Rebel Wolves"، الذي أسسه مطورون سابقون لسلسلة ألعاب "ذا ويتشر" (The Witcher)، أعلن عن هذا الإنجاز التجاري عبر حسابه الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي "إكس" (تويتر سابقاً)، موجهاً رسالة شكر لمجتمع اللاعبين على دعمهم ومشاركتهم الواسعة في تجربة اللعبة منذ الساعات الأولى لإطلاقها في الأسواق العالمية.

أرقام قياسية للاعبين المتزامنين على متجر Steam

أشار المصدر إلى أن اللعبة سجلت ذروة نشاط بلغت 70,692 لاعباً متزامناً على متجر "Steam" للحواسيب الشخصية خلال عطلة نهاية الأسبوع؛ وهو رقم ضخم واستثنائي للعبة مغامرات فردية (Single-player RPG) في أول ظهور لها، مما يعكس الإقبال الجماهيري اللافت وثقة اللاعبين في الرؤية الإبداعية للفريق المطور القادم من خلفية تطوير ألعاب العالم المفتوح الشهيرة.

توفير وضع الأداء 60 إطاراً لمنصات PS5 و Xbox

اوضح تقرير موقع Eurogamer أن الاستوديو استجاب سريعاً لمطالب مجتمع اللاعبين؛ فبعد أن أظهرت العروض التجريبية للنسخ المنزلية الأسبوع الماضي غياب خيار تشغيل اللعبة بمعدل 60 إطاراً في الثانية، سارع الفريق لإجراء جولة اختبارات مكثفة أثمرت عن تأكيد توفير "وضع الأداء" (Performance Mode) بمعدل 60 إطاراً منذ اليوم الأول لإطلاق اللعبة على منصتي "PlayStation 5" و"Xbox Series X/S".

إشادة نقدية وتقييمات متقدمة للعبة

ذكر التقرير أن لعبة The Blood of Dawnwalker حظيت باستقبال نقدي إيجابي؛ حيث منحها موقع يوروجيمر تقييم أربع نجوم من أصل خمسة، مشيداً بجرأة اللعبة في تقديم آليات لعب وقصص مبتكرة تبتعد عن القوالب النمطية لألعاب تقمص الأدوار، ومؤكداً أن غالبية العناصر التفاعلية في عالم اللعبة تم تنفيذها بنجاح واحترافية عالية.