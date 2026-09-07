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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

نتائج الاجتماع السابع لوكالات التعاون الفني للدول الأعضاء بالبنك الإسلامي للتنمية

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
محمود زيدان

تعكس استضافة القاهرة للاجتماع السابع لوكالات التعاون الفني للدول الأعضاء بالبنك الإسلامي للتنمية، نشاطًا كبيرًا والتزامًا بأهمية الانتقال من الاستجابة المنفردة للأزمات إلى بناء شراكات قادرة على تقديم حلول مستدامة.

توقيع مذكرتي تفاهم

وفي هذا السياق، أوضحت سلسبيل سليم، مراسلة قناة القاهرة الإخبارية من القاهرة خلال مداخلة مع الإعلامية رغدة منير، على قناة القاهرة الإخبارية، أن الاجتماع أسفر عن توقيع مذكرتي تفاهم بين الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية ونظيرتيها الغينية والتونسية، بهدف تأسيس أطر للتعاون الثلاثي بين دول الجنوب في مجال التعاون الفني وتبادل الخبرات وبناء القدرات، والاستفادة القصوى من إمكانات الدول الثلاث.

وأوضحت سلسبيل سليم أن الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية المصري، ثمّن ثقة البنك الإسلامي للتنمية في استضافة القاهرة لهذا المحفل المهم، مشيرة إلى أهمية الاجتماع، لكونه ينعقد للمرة الأولى في مصر، مؤكدة أن انعقاد هذا الاجتماع يأتي في لحظة إقليمية مهمة تموج بها المنطقة، وهو ما يضفي أهمية إضافية على أعماله والموضوعات التي جرى بحثها خلاله.

وأشارت مراسلة قناة القاهرة الإخبارية من القاهرة إلى أنه على هامش الاجتماع، جرت مجموعة من اللقاءات الثنائية التي جمعت الدكتور بدر عبد العاطي ووزير خارجية تونس، حيث تناولت المباحثات شقًا يتعلق بتعزيز العلاقات الثنائية بين الجانبين، وشقًا آخر يتعلق بتطورات الأوضاع الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها الأوضاع في ليبيا والسودان.

وأضافت أن الجانبين اتفقا على أهمية دعم وحدة وسيادة وسلامة الأراضي الليبية والسودانية، إلى جانب أهمية التنسيق العربي مع تونس، كونها تتولى رئاسة مجلس جامعة الدول العربية.

القاهرة أخبار توك شو وكالات التعاون البنك الإسلامي للتنمية

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