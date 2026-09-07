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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

إيهاب عبد الواحد: حولت نصوص القانون إلى ألحان موسيقية في كلية الحقوق

الملحن
الملحن

كشف الملحن إيهاب عبد الواحد عن كواليس طريفة من فترة دراسته بكلية الحقوق في جامعة الإسكندرية، مؤكدًا أن دخوله مجال القانون لم يكن اختياره الأول، بعدما أصرت أسرته على أن يدرس الحقوق ويعمل بالمحاماة، على أن تظل الموسيقى مجرد هواية إلى جانب دراسته.

وقال إيهاب عبد الواحد، خلال استضافته في برنامج «صاحبة السعادة» مع الإعلامية إسعاد يونس، المذاع عبر شاشة «dmc»، إن أسرته حاولت تشجيعه على الاستمرار في الموسيقى، حتى إنهم اشتروا له جيتارًا، لكنه في الوقت نفسه التزم بدراسة الحقوق بناءً على رغبتهم.

وأوضح أنه شعر خلال سنوات الدراسة بأنه مختلف عن أغلب زملائه في الكلية، موضحًا أنهم كانوا يتمتعون بصفات يراها مناسبة للعمل بالمحاماة، مثل الجرأة وسرعة البديهة والحضور القوي، بينما كان هو شابًا خجولًا يميل إلى الرومانسية، ويجد نفسه أكثر ارتباطًا بالغناء والموسيقى.

وأشار عبد الواحد إلى أنه كان يقضي جانبًا كبيرًا من وقته في الغناء داخل الجامعة، إلى جانب اهتمامه بنجوم الغناء في الإسكندرية، ومن بينهم الفنان مصطفى قمر، وهو ما جعله يشعر بأن الموسيقى هي المجال الأقرب إلى شخصيته وميوله.

«كنت بلحن منهج الحقوق عشان أعرف أحفظه»

وتحدث الملحن عن معاناته في دراسة المواد القانونية، مؤكدًا أنه واجه صعوبة كبيرة في حفظ المناهج، الأمر الذي دفعه إلى ابتكار طريقة غير تقليدية تساعده على المذاكرة والاستعداد للامتحانات.

وأضاف أنه لجأ إلى تحويل نصوص القانون والمواد التي كان يجد صعوبة في حفظها إلى ألحان موسيقية، حتى يتمكن من تثبيتها في ذاكرته واسترجاعها خلال الامتحان، موضحًا أن هذه الطريقة كانت سببًا في مساعدته على تجاوز الاختبارات، رغم صعوبتها بالنسبة له.

دندن داخل لجنة الامتحان.. والمراقب هدده بالطرد

وروى إيهاب عبد الواحد موقفًا طريفًا تعرض له داخل إحدى لجان الامتحانات، موضحًا أنه أثناء كتابة الإجابة بدأ يدندن بصوت منخفض ويلحن ما حفظه من مواد القانون، حتى يستطيع تذكر المعلومات وكتابتها بشكل صحيح.

وقال إن مراقب اللجنة انتبه إلى ما يفعله، ووجه له تحذيرًا شديدًا قائلًا: «لو اتكلمت تاني هطردك»، ليرد عليه عبد الواحد بأنه لا يتحدث مع أحد، وإنما يغني الإجابة التي حفظها في صورة لحن حتى يتمكن من كتابتها في ورقة الامتحان.

صاحبة السعادة إسعاد يونس إيهاب عبدالواحد

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