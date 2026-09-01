كواليس ودية مصر أمام جنوب أفريقيا بحضور جميع اللاعبين

قالت الإعلامية دينا سليم، أن منتخب مصر سيواجه جنوب أفريقيا، في التاسعة مساء يوم 4 أكتوبر المقبل على ستاد القاهرة الدولي، والجهاز الفني للمنتخب بقيادة حسام حسن، استقر على تواجد جميع القوام الأساسي للفراعنة، بما فيهم المحترفين في الدوريات المختلفة.

وتابعت دينا خلال تصريحاتها لبرنامجها "ستاد المحور"، أن حسام حسن يرغب في الاستفادة من ودية جنوب أفريقيا، والدفع بأكثر من وجه جديد خلال هذه المباراة، مع العناصر الأساسية، وسيتم استدعاء المحترفين لأن الجهاز الفني هدفه في نفس الوقت تحقيق الفوز للحفاظ على التصنيف العالمي للفراعنة.