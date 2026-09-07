افتتاح معرض المستلزمات المدرسية لتخفيف الأعباء عن المواطنين بالإسماعيلية

شَارَكَ النائب سيد عبد الجليل، عضو مجلس النواب، في افتتاح معرض المستلزمات والأدوات المدرسية المُقام بالملاعب المفتوحة باستاد النادي الإسماعيلي، بحضور المهندس أحمد عصام نائب محافظ الإسماعيلية، والنائب حماد موسى حماد أمين حزب مستقبل وطن بالمحافظة وعضو مجلس الشيوخ، والأستاذ وائل عبد العزيز أمين التنظيم، والنائب موسى خالد عضو مجلس النواب ورعي المعرض، إلى جانب لفيف من القيادات التنفيذية وقيادات الحزب والنواب حيث حضور النائب سامي سليم، والنائبة ماري جمال عضو، والنائبة داليا سعد.

يأتي المعرض في إطار المبادرة الوطنية التي أطلقها حزب مستقبل وطن لدعم الأسرة المصرية وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، وتنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتحت رعاية السيد اللواء أ.ح نبيل السيد حسب الله، محافظ الإسماعيلية.

وشارك النائب سيد عبد الجليل في تفقد أرجاء المعرض المختلفة لمتابعة المعروضات والتأكد من تقديم التخفيضات الفعلية على المستلزمات المدرسية، الحقائب، والزي المدرسي.



كما جرى التأكيد خلال الافتتاح على ضرورة الالتزام بالأسعار المخفضة طوال فترة المعرض لضمان وصول الدعم لكافة الأسر.



وشهد الافتتاح حضوراً كبيراً من أهالي المحافظة للاستفادة من المنتجات المعروضة بأسعار مناسبة.

يُذكر أن المعرض يأتي ضمن سلسلة من المعارض التي ينظمها حزب مستقبل وطن على مستوى الجمهورية، والتي تجاوزت 500 معرض لخدمة الشارع المصري.