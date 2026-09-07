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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أثارت حالة من الغضب.. شركة ملابس شهيرة تتعاطف مع جندي إسرائيلي

لما جبريل
لما جبريل
محمود محسن

أكدت الإعلامية لما جبريل أن إحدى شركات الملابس الشهيرة تعرضت لحملة انتقادات واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب إعلان دعائي ظهر خلاله جندي إسرائيلي مبتور القدم، بينما ظهر الإعلان بفردة حذاء واحدة فقط.

وقالت لما جبريل، خلال تصريحات لبرنامج الحكاية، عبر فضائية أم بي سي مصر، أن حالة الغضب التي أثارها الإعلان جاءت نتيجة ما اعتبره مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي تعاطفًا مع أحد أفراد الجيش الإسرائيلي، في الوقت الذي تعاني فيه غزة من تداعيات الحرب وسقوط أعداد كبيرة من المصابين ببتر الأطراف.

نقص الاحتياجات الأساسية

وأشارت إلى أن التقارير تتحدث عن وجود نحو 10 آلاف حالة بتر في غزة، إلى جانب معاناة السكان من نقص الاحتياجات الأساسية وصعوبة دخول المساعدات الإنسانية، معتبرة أن توقيت الإعلان ومضمونه أثارا تساؤلات وانتقادات واسعة على منصات التواصل الاجتماعي.

لما جبريل شركات الملابس مواقع التواصل الاجتماعي انتقادات إسرائيل

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