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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

التصعيد الأمريكي الإيراني يشعل أسعار الغاز في بريطانيا لأعلى مستوى

أسعار الغاز في بريطانيا
أسعار الغاز في بريطانيا
أ ش أ

سجلت أسعار الغاز الطبيعي في بريطانيا أعلى مستوياتها في ثلاث سنوات ونصف، في ظل استمرار التصعيد العسكري بين الولايات المتحدة وإيران، ما أثار مخاوف بشأن إمدادات الطاقة القادمة من المنطقة، وفق صحيفة "الجارديان".

وارتفع سعر الغاز البريطاني في سوق الجملة للعقود تسليم الشهر المقبل بأكثر من 4% خلال تعاملات اليوم، ليصل إلى 186.83 بنس لكل وحدة حرارية، وهو أعلى مستوى له خلال التعاملات اليومية منذ يناير 2023.

ويأتي صعود الأسعار بالتزامن مع تجدد المواجهات بين الولايات المتحدة وإيران خلال عطلة نهاية الأسبوع، حيث صرح الجيش الأمريكي، يوم السبت، إنه استهدف ثلاث ناقلات نفط إيرانية، وذلك بعد تعرض سفن حربية تابعة للبحرية الأمريكية لهجوم صاروخي.

وأدى استمرار التوترات العسكرية إلى تراجع الآمال بشأن زيادة إمدادات الطاقة من منطقة الشرق الأوسط خلال الفترة المقبلة، وسط مخاوف من تداعيات التصعيد على حركة صادرات النفط والغاز إلى الأسواق العالمية.

وتراقب أسواق الطاقة الأوروبية تطورات الصراع عن كثب، في ظل اعتماد المنطقة على إمدادات الغاز الطبيعي المسال القادمة من الخارج، ومع استعداد الدول الأوروبية لموسم الشتاء الذي عادة ما يشهد ارتفاعا في الطلب على الغاز.

ويرى متعاملون في السوق أن استمرار التوترات الجيوسياسية في المنطقة قد يبقي أسعار الغاز تحت ضغط صعودي، في وقت تظل فيه الأسواق العالمية شديدة الحساسية لأي اضطرابات محتملة في إمدادات الطاقة.

ويأتي ارتفاع أسعار الغاز في بريطانيا في وقت تواجه فيه الأسر والشركات ضغوطًا مرتبطة بتكاليف الطاقة، ما قد يزيد المخاوف بشأن تداعيات ارتفاع أسعار الوقود على تكلفة المعيشة والاقتصاد البريطاني.

كما يترقب المتعاملون في أسواق الطاقة التطورات المقبلة بشأن الصراع بين الولايات المتحدة وإيران، في ظل مخاوف من أن يؤدي استمرار التصعيد إلى مزيد من الاضطرابات في حركة إمدادات النفط والغاز من منطقة الشرق الأوسط، بما قد ينعكس على الأسعار في الأسواق العالمية.

ومن شأن استمرار ارتفاع أسعار الغاز بالجملة أن يزيد الضغوط على شركات الطاقة والمستهلكين في بريطانيا، خاصة مع اقتراب موسم الشتاء الذي يشهد عادة ارتفاعا في الطلب على الغاز لأغراض التدفئة وتوليد الكهرباء، وسط استمرار المخاوف بشأن تداعيات تكاليف الطاقة على مستويات المعيشة والاقتصاد البريطاني.

أسعار الغاز الطبيعي بريطانيا

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