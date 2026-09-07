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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

الحبس شهرا لزوجة اعتدت على زوجها داخل المحكمة بطنطا.. ما القصة؟

زوجة تعتدي على زوجها بالـضرب
زوجة تعتدي على زوجها بالـضرب
الغربية أحمد علي

تبادل الزوجان الاتهامات والقضايا امام المحاكم، فلم تتحمل الزوجة واعتدت على زوجها بالضرب داخل قاعة المحكمة، فتم معاقبتها بالحبس شهرا..

الحبس شهرا 

أصدر رئيس محكمة جنح طنطا بمحافظة الغربية اليوم حكما قضائيا بالحبس الزوجة المتهمة بالضرب والاعتداء علي زوجها داخل محكمة طنطا شهرا إثر خلافات أسرية .

وكانت الزوجة المتهمة بالاعتداء علي زوجها في واقعة محكمة طنطا كشفت أن زوجها والد ابنائها غير مسئول ويتنصل من الإنفاق علي أبنائهما في مراحل التعليم الجامعي والإعدادي.

حكم قضائي عاجل 


كما أوضحت الزوجة، تعرضها للنصب من جهه زوجه بعدما رفض سداد ايصالين أمانة بقيمة 10 آلاف و 15 آلاف علي حد قولها من قيمة مديونيات مصروفات سداد نفقة الأبناء الدراسية .

في المقابل اكد الزوج المعتدي عليه في الواقعة أن زوجته انهالت عليه ضربا لافتا بقوله "طردتني من البيت وحرمتني من أبنائي وبناتي وعاوز حقي بالقانون وتتهمني من التملص من الانفاق علي عيالي " 

أفاد مسئول أمني بمديرية أمن الغربية  أن الاجهزه الامنية بدائرة قسم أول طنطا نجحت في ضبط الزوجين طرفي مشاجرة داخل دائرة العدالة بمجمع محاكم طنطا بسبب خلافات أسرية بينهما في أوائل شهر إبريل الجاري وتم عرضهما علي جهات التحقيق بالنيابة العامة .

تفاصيل الواقعة 


واضاف المسؤول الأمني أن الزوجين طرفي مشاجرة تراشقا بالألفاظ النابية والأيدي بسبب عدم سداد الزوجه نفقة أبنائها واعطاءها إيصال أمانة دون سداده .
وأشار المسئول الأمني أن الزوجين طرفي نزاع قائم بالجهات التحقيقات بالنيابة العامة بسبب الخلاف المالي القائم بينهما بسبب نفقات أفراد الأسرة الخاصة بهما .

وكانت ساحة محكمة طنطا في محافظة الغربية شهدت تعدي  زوجة على زوجها أثناء جلسة، وتم ضبطهما وتحرير محضر، قبل إخلاء سبيلهما على ذمة القضية.

تحرك أمني عاجل 


وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم شرطة أول طنطا يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده حول واقعة تعدي زوجه علي طليقها  بنطاق دائرة القسم.

وجاءت  تفاصيل  الواقعة أن الزوج وقّع إيصال أمانة بـ10 آلاف جنيه بدل المؤخر، واتهم زوجته بمنعه من دخول المنزل لمدة 3 سنوات، قبل ظهور إيصال آخر بـ15 ألف جنيه، أثبت الطب الشرعي عدم صحته.

تحرك قانوني 

وكشفت  التحقيقات أن الخلاف تصاعد داخل المحكمة، حيث تعـدت الزوجة على زوجها بالـضرب، وتدخل الحرس لفض الواقعة.


وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

الغربية طنطا الحبس شهرا زوجة تعتدي على زوجها ضربت زوجها

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