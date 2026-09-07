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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بعد إصابة بلعمري.. رضا سليم يحصل على فرصة جديدة داخل الأهلي

المغربي رضا سليم
المغربي رضا سليم
محمد بدران   -  
علا محمد

كشف الإعلامي عبدالرحمن مجدي، عن مستجدات موقف المغربي رضا سليم مع النادي الأهلي، مؤكدًا أن اللاعب بات قريبًا من الاستمرار مع الفريق خلال الفترة المقبلة، رغم ارتباط اسمه بالرحيل خلال الفترة الماضية.

وقال عبدالرحمن مجدي خلال ظهوره عبر قناة «أون سبورت»، إن رضا سليم قد يظهر بشكل مفاجئ في التشكيل الأساسي للأهلي، مشيرًا إلى أن استمرار اللاعب أصبح أمرًا واردًا بقوة بعد رفضه العروض المتعلقة بفسخ التعاقد.

وأوضح: «رضا سليم ممكن فجأة تلاقيه لاعب أساسي في الأهلي، عادي. هو موجود حاليًا بشكل نهائي بعد رفضه عروض فسخ التعاقد».

وأشار إلى أن إصابة يوسف بلعمري ووجود مكان شاغر في قائمة اللاعبين الأجانب قد يدعمان فرص رضا سليم في الاستمرار مع الأهلي، خاصة أن رحيله كان سيكلف النادي أموالًا دون الاستفادة من خدماته.

وأضاف: «مع إصابة بلعمري ووجود مكان شاغر للأجانب، أصبح من السهل استمراره، بدل ما الأهلي يدفع له فلوس ويمشيه، يبقى موجود كاختيار مع الفريق».

وأكد عبدالرحمن مجدي أن رضا سليم يمتلك إمكانيات مميزة، لافتًا إلى أن وجود المدرب المغربي الحسين عموتة على رأس القيادة الفنية للأهلي قد يمنح اللاعب فرصة أكبر لإثبات نفسه، إلى جانب مواطنه أشرف داري.

وتابع: «رضا سليم لاعب مميز، ومع وجود عموتة كمدير فني مغربي، لمَ لا نراه هو وأشرف داري موجودين بعد ما كانوا إكلينيكيًا خارج الأهلي؟».

وتأتي تصريحات عبدالرحمن مجدي في ظل إعادة ترتيب قائمة الأهلي، خاصة بعد إصابة يوسف بلعمري، وهو ما قد يفتح الباب أمام استمرار رضا سليم ومنحه فرصة جديدة داخل الفريق، بعدما كان قريبًا من الرحيل خلال الفترة الماضية.

ويبقى موقف اللاعب المغربي مرهونًا برؤية الجهاز الفني بقيادة الحسين عموتة، ومدى اقتناعه بقدرات رضا سليم وقدرته على تقديم الإضافة للفريق خلال المرحلة المقبلة.

أون سبورت المغربي رضا سليم الأهلي رضا سليم الحسين عموتة

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