الصحفيين: مد فترة تلقي طلبات المتقدمين للجنة تحت التمرين حتى 15 سبتمبر

وافق مجلس نقابة الصحفيين، في اجتماعه أمس الأحد، برئاسة النقيب خالد البلشي، على فتح باب الاشتراك في مشروع العلاج للعام 2027، اعتبارًا من 15 أكتوبر 2026 وحتى 20 ديسمبر 2026، بنفس قيمة الاشتراكات التي تم تحصيلها العام الماضي.

ومن ناحية أخرى، وافق المجلس على استكمال إجراءات التعاقد لضم 72 مستشفى تابعة للأمانة العامة للمراكز الطبية المتخصصة بوزارة الصحة والسكان.

كما وافق المجلس على قبول تبرع بكرسي أسنان لصالح النقابة، وتجهيز عيادة أسنان داخل النقابة لخدمة أعضاء الجمعية العمومية وأسرهم.

ووافق المجلس على قرار لجنة القيد بمد فترة تسلُّم أوراق المتقدمين للجنة تحت التمرين حتى 15 سبتمبر الجاري، وذلك للصحف التي تقرر قبولها.

كما قرر المجلس مد فترة التقدم للمشاركة في مسابقة جوائز الصحافة المصرية للمرة الأخيرة لمدة أسبوع، بناءً على طلب عدد من الزملاء، وذلك خلال الفترة من الثلاثاء 8 سبتمبر 2026 حتى 15 سبتمبر 2026.

كما وافق المجلس على إقامة معرض لشركة «يونيون إير» داخل النقابة، مع إتاحة التقسيط من البدل لمدة 12 شهرًا، دون مقدم أو فوائد، مع تحصيل رسوم إدارية قدرها 1% فقط.

ووافق المجلس كذلك على التعاقد مع المركز الثقافي البريطاني لتقديم خصومات للصحفيين وأسرهم على كورسات المركز وامتحانات IELTS.

كما وافق المجلس، من حيث المبدأ، على توقيع بروتوكولي تعاون مع كلٍّ من المنظمة العربية للحوار والتعاون الدولي، ومؤسسة «بداية أمل» للتنمية والخدمات، بهدف تعزيز التعاون المشترك في عدد من المجالات، بما يسهم في دعم وتطوير مجالات العمل المشترك.