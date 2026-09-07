انخفاض مؤشري البحرين العام والإسلامي في ختام التعاملات

انخفض مؤشرا البحرين العام والإسلامي، في ختام تعاملات اليوم الاثنين، بتأثر من تراجع قطاعات المال والصناعات والمواد الأساسية.

وأظهرت بيانات الجلسة - وفقا لوكالة الأنباء البحرينية (بنا) - أن مؤشر البحرين العام انخفض بمقدار 2.32 نقطة مسجلا 1934.96 نقطة، كما تراجع المؤشر الإسلامي بمقدار 0.81 نقطة مسجلا 921.25 نقطة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 3 ملايين و581 ألفًا و662 سهمًا بقيمة إجمالية قدرها مليون و6 آلاف و716 دينارًا بحرينيًا تم تنفيذها من خلال 160 صفقة.

وتركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع المال، حيث بلغت قيمة أسهمه المتداولة ما نسبته 53.39% من القيمة الإجمالية للأوراق المالية المتداولة.