تعليم الإسكندرية: ضخ دماء قيادية جديدة في الإدارات التعليمية التسعة

عقد الدكتور عربي أبو زيد، مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، اليوم الاثنين، اجتماعًا موسعًا مع مديري عموم المديرية ومديري ووكلاء الإدارات التعليمية التسع، بحضور الدكتورة نجلاء سليم، وكيل المديرية، وعبد الحميد المصري مدير عام التعليم العام وأميرة جبر مدير عام الشئون التنفيذية وأحمد السيد مدير عام الشئون المالية والإدارية .

وخلال الاجتماع، تم الإعلان عن حركة تغييرات وتكليفات جديدة لمديري ووكلاء الإدارات التعليمية التسع على مستوى المحافظة، وذلك في إطار خطة المديرية لتجديد الدماء القيادية، والاستفادة من الكفاءات والخبرات المتميزة، بما يسهم في تطوير منظومة العمل الإداري والارتقاء بمستوى الأداء داخل الإدارات التعليمية.

وتأتي الحركة في ضوء حرص مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية على تعزيز كفاءة العمل الإداري، وتحقيق الانضباط داخل المؤسسات التعليمية، ودعم تنفيذ خطط التطوير التربوي، بما ينعكس على جودة العملية التعليمية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للطلاب وأولياء الأمور.

وأكد الدكتور عربي أبو زيد أن حركة التغييرات تستهدف ضخ عناصر قيادية قادرة على تحقيق التطوير المنشود، وتحمل المسؤولية، والعمل بروح الفريق الواحد، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب تكاتف جميع الجهود ومواصلة العمل الجاد من أجل تحقيق أفضل أداء ممكن داخل الإدارات والمدارس.

وشملت الحركة تكليف:

🔹 إدارة منتزه ثان التعليمية

* عادل علي حسين — مديرًا عامًا.

* هشام عبد الوهاب عثمان — وكيلًا.

🔹 إدارة منتزه أول التعليمية

* أمجد محمد عاطف — مديرًا عامًا.

* طارق مصطفى فودة — وكيلًا.

🔹 إدارة شرق التعليمية

* شريف محمد فتحي مديرًا عامًا.

* ناجية فؤاد — وكيلًا.

🔹 إدارة وسط التعليمية

* سامي فضل — مديرًا عامًا.

* محمد سليمان — وكيلًا.

🔹 إدارة الجمرك التعليمية

* روحية أبو غالي — مديرًا عامًا.

* سمر حسين — وكيلًا.

🔹 إدارة غرب التعليمية

* السيد الأزوك — مديرًا عامًا.

* ناهد محمد حسين — وكيلًا.

🔹 إدارة العجمي التعليمية

* هبة محمود علي سليمان — مديرًا عامًا.

* هيام عبد الفتاح شاهين — وكيلًا.

🔹 إدارة العامرية التعليمية

* رحاب جابر حافظ — مديرًا عامًا.

* نسمة السيد — وكيلًا.

🔹 إدارة برج العرب التعليمية

* حسام أحمد محمود — وكيلًا للإدارة، وقائمًا بأعمال مدير عام الإدارة.

وأوضح مدير المديرية أن المرحلة القادمة تتطلب بذل المزيد من الجهد والعمل الجاد، وسرعة الإنجاز، وتعزيز الانضباط، ومواصلة التطوير؛ بما يضمن انتظام العملية التعليمية داخل مدارس الإسكندرية، مؤكدًا ثقته في القيادات التعليمية الجديدة وقدرتهم على تحمل المسئولية وتحقيق الأهداف المرجوة.