وزير الخارجية التونسي: نرفض أي انتهاك لسيادة الدول العربية وأمنها

قال وزير خارجية تونس محمد علي النفطي، إن بلاده تؤكد رفضها القاطع لأي اعتداء يطال الدول العربية الشقيقة، أو ينتهك حرمتها الترابية، أو يمس أمنها واستقرارها ومقدراتها، مشددًا على تضامن تونس الكامل مع الدول العربية التي تتعرض لمثل هذه الانتهاكات.

وأضاف النفطي، خلال كلمته في أعمال الدورة الـ166 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، التي نقلتها الفضائية المصرية الأولى، أن تونس تقف إلى جانب السعودية والكويت وقطر والبحرين وسلطنة عمان والإمارات والأردن والعراق.

وأكد وزير الخارجية التونسي رفض بلاده لما تتعرض له هذه الدول الشقيقة من اعتداءات أو انتهاكات تمس سيادتها وأمنها واستقرارها، أو تهدد حرمة أراضيها وسلامة شعوبها ومقدراتها.

وشدد على أن موقف تونس يأتي انطلاقًا من تمسكها بمبادئ احترام سيادة الدول وعدم المساس بأمنها واستقرارها، ورفض أي أعمال من شأنها تهديد سلامة الشعوب العربية أو تعريض مقدراتها للخطر.