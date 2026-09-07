وزير خارجية تونس: التصعيد العسكري في الخليج والشرق الأوسط ينذر بتداعيات جسيمة

قال محمد علي النفطي وزير الخارجية التونسي، إنّ المنطقة العربية تعيش واقعًا غير مسبوق يتسم بالدقة والخطورة، في ظل التصعيد العسكري المتسارع في منطقة الخليج والشرق الأوسط، محذرًا من تداعياته على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

وأضاف النفطي، خلال كلمته في أعمال الدورة الـ166 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، أن استمرار التصعيد يهدد بتوسع رقعة الصراع وتفاقم معاناة شعوب المنطقة، التي تتطلع إلى العيش في أمن وسلام وتحقيق التنمية والازدهار.

وأكد وزير الخارجية التونسي أن بلاده، في ظل هذه الظروف الدقيقة، تتمسك بشكل ثابت بمقتضيات القانون الدولي وميثاقي الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية.

وشدد على أهمية الالتزام بالأطر والقواعد الدولية بما يسهم في حماية الأمن والاستقرار، ويجنب المنطقة مزيدًا من التصعيد والصراعات.