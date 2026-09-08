محافظ الغربية يتابع قافلة بيطرية مجانية بكفر مهنا

تابع اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، جهود مديرية الطب البيطري في تنفيذ قافلة طبية بيطرية مجانية شاملة بقرية كفر مهنا التابعة لمركز كفر الزيات.

وذلك ضمن جهود المحافظة لدعم صغار المربين والحفاظ على الثروة الحيوانية والداجنة، وتوفير الخدمات البيطرية المجانية داخل القرى، استعدادًا للمرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

وأكد محافظ الغربية أن التوسع في القوافل البيطرية يستهدف الوصول بالخدمة إلى المربين في القرى، خاصة صغار المربين، وتعزيز الرعاية الوقائية والعلاجية للثروة الحيوانية والداجنة، بما يحمي الحيوانات والطيور ويدعم مصدر دخل الأسر الريفية.

توجيهات محافظ الغربية

وشهدت القافلة إقبالًا من المزارعين والمربين، وتضمنت توقيع الكشف والعلاج بالمجان، والفحص التناسلي للماشية باستخدام السونار، ورش الحيوانات لمكافحة الطفيليات الخارجية، وسحب العينات وإجراء الفحوصات المعملية، إلى جانب الترقيم والتسجيل وتنظيم ندوات إرشادية حول أساليب التربية السليمة وأهمية التأمين على الثروة الحيوانية، حيث أسفرت أعمال القافلة عن فحص وعلاج 42 حيوانًا و1000 طائر، فيما تواصل مديرية الطب البيطري بالغربية تنفيذ القوافل المجانية بمختلف قرى ومراكز المحافظة لتقديم الرعاية البيطرية ودعم المربين وتعزيز الاقتصاد الريفي.