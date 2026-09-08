استعدادات مصر لاستضافة المهرجان العالمي لريادة الأعمال نوفمبر المقبل

عقد الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، اجتماعاً لمتابعة آخر المستجدات والاستعدادات لاستضافة مصر للمهرجان العالمي لريادة الأعمال، في نسخته الثالثة 2026 المقرر إقامتها خلال شهر نوفمبر المقبل، وذلك بحضور باهر منير غبور، رئيس المهرجان العالمي لريادة الأعمال - مصر، وحسن كمال، المدير الإقليمي للمهرجان.

وفي مستهل اللقاء، أكد الدكتور حسين عيسى أن استضافة مصر لهذا الحدث الدولي تعكس مكانتها المتنامية كمركز إقليمي رائد لريادة الأعمال والابتكار وجذب الاستثمارات، وتأتي في إطار الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة بدعم هذا الملف الحيوي.

وأوضح نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية أن الشركات الناشئة أصبحت أحد المحركات الرئيسة للنمو الاقتصادي، وتوفير فرص العمل، وزيادة الإنتاجية، وتعزيز تنافسية الاقتصاد، مشيراً إلى أن هذه الشركات تمثل جزءاً أساسياً من مستقبل الاقتصاد، بما تمتلكه من قدرة فائقة على الابتكار والتوسع والوصول إلى الأسواق الإقليمية والدولية.

وأشار الدكتور حسين عيسى إلى أن المجموعة الوزارية لريادة الأعمال تباشر عملاً متواصلاً ومكثفاً على توفير كافة سبل الدعم اللازمة لملف ريادة الأعمال، بما يجسد التزام الدولة بترسيخ منظومة متكاملة تسهم في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية، وتحفيز بيئة الأعمال والاستثمار، وتعزيز منظومة الشركات الناشئة في مصر، انطلاقاً من رؤية استراتيجية تستهدف بناء اقتصاد قائم على الابتكار والمعرفة.

وخلال اللقاء، استعرض باهر غبور أبرز ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية، عقب الإعلان الرسمي عن استضافة مصر للمهرجان في نهاية يونيو الماضي، والتنسيق بين مختلف الجهات المشاركة، بما يضمن خروج المهرجان في أبهى صورة تليق بمكانة مصر، وتعكس ما تمتلكه من طاقات شبابية واعدة وفرص تنموية جاذبة للاستثمار.

كما استعرض اللقاء أبرز فرص المشاركة المتاحة أمام رواد الأعمال من مختلف الجنسيات، والشركات الناشئة، والمستثمرين، إلى جانب مجموعة من المبادرات الهادفة إلى دعم الابتكار، وتعزيز بيئة ريادة الأعمال، وتحفيز الاستثمار.

ويُعد المهرجان العالمي لريادة الأعمال من أكبر التجمعات الدولية المتخصصة في ريادة الأعمال والاستثمار، إذ تستهدف نسخته الثالثة المقامة في مصر في الفترة 6-8 نوفمبر المقبل، استقطاب أكثر من 10 آلاف مشارك يمثلون أكثر من 70 دولة، بمشاركة ما يزيد على 100 جهة عارضة، وأكثر من 60 متحدثاً دولياً من القيادات الحكومية والاقتصادية والاستثمارية، ومن المقرر أن يتناول المهرجان على مدار أيامه الثلاثة عدداً من المحاور أبرزها: مستقبل الاستثمار في أفريقيا، الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي، التحول الأخضر، تمكين الشباب والمرأة، ريادة الأعمال الاجتماعية، الشركات الناشئة والابتكار التكنولوجي، آليات تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول الأفريقية والأسواق العالمية.