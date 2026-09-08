قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تعليمات عاجلة للمدارس بشأن "رياض الأطفال"..ماذا قررت التعليم؟
العملاق الصيني يعرض قوته الجوية الضاربة في معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء.. صور
بألوان علم مصر.. الطائرات السعودية تبهر الحضور في سماء العلمين بحضور الرئيس السيسي
المقاتلة الشبحية الروسية Su-57E ومنظومة إس 400 الصاروخية تظهران لأول مرة في معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء.. صور
وزير الخارجية السعودي: الحوثي فتح على نفسه باباً لا يحتمله
بريطانيا تخصص 135 مليون دولار لدعم الدفاع الجوي في أوكرانيا
فرسان الإمارات يبهرون الرئيس السيسي بعروض جوية استثنائية في سماء العلمين
بعد جولة المحافظ .. لجنة التفتيش المالي والإداري تفحص مدرسة أحمد سمير ببنها
صناعة مصرية بمعايير عالمية.. "العربية للتصنيع" تستعرض أحدث منتجاتها الجوية في معرض العلمين للطيران| صور
كيفية عمل تقليل الاغتراب 2026
المصرية للاتوبيس الترددي (BRT) تزف بشري سارة للطلاب مع بدء العام الدراسي
مصادر: أكثر من 150 ألف نزحوا نتيجة قصف الحوثيين للمناطق المدنية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

استعدادات مصر لاستضافة المهرجان العالمي لريادة الأعمال نوفمبر المقبل

نائب رئيس الوزراء يتابع استعدادات استضافة مصر للمهرجان العالمي لريادة
نائب رئيس الوزراء يتابع استعدادات استضافة مصر للمهرجان العالمي لريادة
محمود مطاوع

عقد الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، اجتماعاً لمتابعة آخر المستجدات والاستعدادات لاستضافة مصر للمهرجان العالمي لريادة الأعمال، في نسخته الثالثة 2026 المقرر إقامتها خلال شهر نوفمبر المقبل، وذلك بحضور باهر منير غبور، رئيس المهرجان العالمي لريادة الأعمال - مصر، وحسن كمال، المدير الإقليمي للمهرجان.

وفي مستهل اللقاء، أكد الدكتور حسين عيسى أن استضافة مصر لهذا الحدث الدولي تعكس مكانتها المتنامية كمركز إقليمي رائد لريادة الأعمال والابتكار وجذب الاستثمارات، وتأتي في إطار الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة بدعم هذا الملف الحيوي.

وأوضح نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية أن الشركات الناشئة أصبحت أحد المحركات الرئيسة للنمو الاقتصادي، وتوفير فرص العمل، وزيادة الإنتاجية، وتعزيز تنافسية الاقتصاد، مشيراً إلى أن هذه الشركات تمثل جزءاً أساسياً من مستقبل الاقتصاد، بما تمتلكه من قدرة فائقة على الابتكار والتوسع والوصول إلى الأسواق الإقليمية والدولية.

وأشار الدكتور حسين عيسى إلى أن المجموعة الوزارية لريادة الأعمال تباشر عملاً متواصلاً ومكثفاً على توفير كافة سبل الدعم اللازمة لملف ريادة الأعمال، بما يجسد التزام الدولة بترسيخ منظومة متكاملة تسهم في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية، وتحفيز بيئة الأعمال والاستثمار، وتعزيز منظومة الشركات الناشئة في مصر، انطلاقاً من رؤية استراتيجية تستهدف بناء اقتصاد قائم على الابتكار والمعرفة.

وخلال اللقاء، استعرض باهر غبور أبرز ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية، عقب الإعلان الرسمي عن استضافة مصر للمهرجان في نهاية يونيو الماضي، والتنسيق بين مختلف الجهات المشاركة، بما يضمن خروج المهرجان في أبهى صورة تليق بمكانة مصر، وتعكس ما تمتلكه من طاقات شبابية واعدة وفرص تنموية جاذبة للاستثمار.

كما استعرض اللقاء أبرز فرص المشاركة المتاحة أمام رواد الأعمال من مختلف الجنسيات، والشركات الناشئة، والمستثمرين، إلى جانب مجموعة من المبادرات الهادفة إلى دعم الابتكار، وتعزيز بيئة ريادة الأعمال، وتحفيز الاستثمار.

ويُعد المهرجان العالمي لريادة الأعمال من أكبر التجمعات الدولية المتخصصة في ريادة الأعمال والاستثمار، إذ تستهدف نسخته الثالثة المقامة في مصر في الفترة 6-8 نوفمبر المقبل، استقطاب أكثر من 10 آلاف مشارك يمثلون أكثر من 70 دولة، بمشاركة ما يزيد على 100 جهة عارضة، وأكثر من 60 متحدثاً دولياً من القيادات الحكومية والاقتصادية والاستثمارية، ومن المقرر أن يتناول المهرجان على مدار أيامه الثلاثة عدداً من المحاور أبرزها: مستقبل الاستثمار في أفريقيا، الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي، التحول الأخضر، تمكين الشباب والمرأة، ريادة الأعمال الاجتماعية، الشركات الناشئة والابتكار التكنولوجي، آليات تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول الأفريقية والأسواق العالمية.

مجلس الوزراء الوزراء نائب رئيس مجلس الوزراء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جانب من الجولة

لم يثبت إنفاقها من مالها.. محافظ القليوبية يكشف تفاصيل جديدة بشأن واقعة مديرة المدرسة

أرشيفية

السعودية تعلن إصابة 73 مدنيا إثر هجمات للحوثيين على عدة مدن

طائر المينا الهندي

لو ظهر عندك في البلكونة.. خطوات التعامل مع طائر المينا الهندي

مباراة القمة

عامر حسين عن ازمة مباراة القمة: المحكمة الرياضية غلّطت المسابقات وأنصفت الأهلي

الجبنة الرومي

معلومات لا تتوقعها.. طبيب يكشف مفاجأة عن الجبنة الرومي

المصري البورسعيدي

مصطفى أبو الدهب يكشف سبب سقوط المصري أمام منتخب السويس بتروجت

ارتفاع في سعر الدولار مقابل الجنيه المصري مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء

ارتفاع جديد في سعر الدولار مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء .. وصل لكام؟

صورة تعبيرية

بقيمة 729 مليون دولار.. السويد تتعاقد على منظومات «هيمارس» الأمريكية

ترشيحاتنا

انخفاض زيت المحرك

تحذير.. أسوأ عواقب انخفاض مستوى زيت المحرك

الذكاء الاصطناعي في السيارات

مساعد سيارتك الذكي يريد أموالك أكثر مما يريد مساعدتك

فورد موستانج

مطاردة هوليوودية.. اصطدام شاب في سيارة موستانج بطائرة بملايين الدولارات

بالصور

لصحة القلب والدماغ.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول المكسرات؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول المكسرات؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول المكسرات؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول المكسرات؟

العملاق الصيني يعرض قوته الجوية الضاربة في معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء.. صور

صورة من مشاركة الجانب الصيني في معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء
صورة من مشاركة الجانب الصيني في معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء
صورة من مشاركة الجانب الصيني في معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء

طفلك بيمرض أول ما الدراسة تبدأ؟.. 6 أخطاء تضعف مناعته دون أن تعرفي

طفلك بيمرض أول ما الدراسة تبدأ؟ 6 أخطاء تضعف مناعته دون أن تعرفي
طفلك بيمرض أول ما الدراسة تبدأ؟ 6 أخطاء تضعف مناعته دون أن تعرفي
طفلك بيمرض أول ما الدراسة تبدأ؟ 6 أخطاء تضعف مناعته دون أن تعرفي

المقاتلة الشبحية الروسية Su-57E ومنظومة إس 400 الصاروخية تظهران لأول مرة في معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء.. صور

صورة من مشاركة الجانب الروسي في معرض العلمين للطيران والفضاء
صورة من مشاركة الجانب الروسي في معرض العلمين للطيران والفضاء
صورة من مشاركة الجانب الروسي في معرض العلمين للطيران والفضاء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: متى كانت آخر مرة توقفنا فيها لنتنفس دون شعور بالذنب؟

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: تطوير التعليم وتوجيهات الرئيس.. رؤى وأطروحات

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في إسرائيل.. انتخابات على بقاء نتنياهو في الحكم!

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: حرب العناد الأمريكي الإيراني تضرب الاقتصاد العالمي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أبرز المخاوف التي تسكننا.. أسبابها وكيف نتغلب عليها؟

المزيد