السكرتير العام لبني سويف يعقد الاجتماع الدوري للجنة التنسيقية للتصالح على بعض مخالفات البناء

عقد كامل علي غطاس السكرتير العام، اليوم، الاجتماع الدوري لأعضاء اللجنة التنسيقية للتصالح على بعض مخالفات البناء، لمتابعة مستجدات العمل بملف التصالح، والوقوف على الموقف التنفيذي للإجراءات المتعلقة بطلبات التصالح، بما يسهم في سرعة إنجاز الإجراءات وتيسير الخدمات المقدمة للمواطنين.

وخلال الاجتماع تم استعراض ومناقشة عدد من الموضوعات المرتبطة بأعمال اللجنة، ومتابعة التنسيق بين الجهات المعنية بملف التصالح، مع التأكيد على أهمية الالتزام

بالإجراءات والقواعد المنظمة، وسرعة التعامل مع الطلبات واستكمال الإجراءات المطلوبة، بما يحقق أهداف قانون التصالح وتيسير إنهاء ملفات المواطنين.

جاء ذلك في حضور: المهندسة مها أبو بكر رئيس اللجنة التنسيقية، الأستاذة داليا فيض والمشرف على المراكز التكنولوجية، المهندس رامي رجب مدير التخطيط العمراني، ورؤساء المدن ومسؤولو الجهات التنفيذية المعنية بالديوان العام.

