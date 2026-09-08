الناتو يرحب باتفاق أوروبي يتيح لأوكرانيا شراء مكونات لأنظمة باتريوت

رحب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي «الناتو» مارك روته باتفاق الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على منح أوكرانيا استثناء يتيح لها شراء منتجات ومكونات حيوية لأنظمة الدفاع الجوي «باتريوت»، في وقت يكثف فيه الحلفاء جهودهم لتلبية الاحتياجات الدفاعية العاجلة لكييف.

وقال روته، في منشور على منصة «إكس»، إنه يرحب بالاتفاق إلى جانب رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، مشيرا إلى أن الدفعة المقبلة البالغة 3.5 مليار دولار ستساعد أوكرانيا على تعزيز قدرتها على حماية مجالها الجوي من الهجمات الروسية.

وأضاف أن حلفاء الناتو خصصوا خلال العام الماضي أكثر من 10 مليارات دولار لمبادرة "قائمة المتطلبات ذات الأولوية لأوكرانيا" (PURL)، إلى جانب المبيعات العسكرية الخارجية الأمريكية الموجهة لدعم كييف.

ويأتي تصريح روته بالتزامن مع اجتماع افتراضي لمجموعة الاتصال الدفاعية الخاصة بأوكرانيا بصيغة «رامشتاين»، والذى عقد في وقت سابق اليوم/الثلاثاء/ لبحث تسريع المساعدات العسكرية وتلبية قائمة الاحتياجات العاجلة التي قدمتها كييف، خاصة في مجال الدفاع الجوي والدفاع الصاروخي.

وكان روته قد حذر في افتتاح الاجتماع من أن التأخير في تسليم الأسلحة إلى أوكرانيا «يكلف أرواحا»، داعيا الدول الحليفة إلى تقديم الدعم بأقصى سرعة وزيادة مساهماتها العسكرية.

وقال إن عدد الضحايا المدنيين في أوكرانيا بلغ أعلى مستوياته منذ مايو 2022، مشددا على ضرورة الوفاء بتعهد الحلفاء بتقديم 70 مليار يورو لدعم كييف، ومؤكدا أن تحقيق هذا الهدف يتطلب زيادة الدعم الثنائي من الدول.

وحدد الأمين العام للناتو أبرز أولويات أوكرانيا الدفاعية في أنظمة الدفاع الجوي، والطائرات المسيرة المصنعة محليا، والذخائر بعيدة المدى.

وشارك في افتتاح اجتماع مجموعة الاتصال مسؤولون من ألمانيا وبريطانيا وأوكرانيا والولايات المتحدة، فيما ركزت المناقشات على تعزيز قدرات كييف الدفاعية وتسريع توفير الأسلحة والأنظمة التي تعتبرها أولوية في المرحلة الحالية.

وأكد روته أن الناتو والاتحاد الأوروبي سيواصلان العمل «يدا بيد» لدعم أوكرانيا، معتبرا الاتفاق الأوروبي الجديد بشأن مكونات «باتريوت» مثالا إضافيا على زيادة الدور الأوروبي في تحمل مسؤولية دعم كييف.