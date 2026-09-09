النفط العراقية تكشف تفاصيل استهداف ناقلة نفط في المياه الإقليمية

أعلنت وزارة النفط العراقية، الأربعاء، تعرض ناقلة نفط مستأجرة من قبل شركة ناقلات النفط العراقية إلى إصابة من مصدر مجهول أثناء وجودها داخل المياه الإقليمية العراقية، ما أدى إلى أضرار مادية طفيفة في جدار السفينة.

وأكدت الوزارة أن الحادث لم يسفر عن أي أضرار بشرية أو إصابات بين أفراد طاقم السفينة، كما لم يتسبب في أي تسرب من حمولتها إلى المياه، مشيرة إلى أن الجهات المختصة تتابع ملابسات الحادث للتحقق من مصدر الإصابة وأسبابها.

وقال مسؤولان بالموانئ العراقية إن الناقلة المستهدفة تحمل نحو مليوني برميل من زيت الوقود العراقي، فيما أفادا باندلاع حريق على متن ناقلة النفط "نيو أندروس" التي ترفع علم بنما عقب استهدافها في المياه العراقية.

وفي سياق متصل، قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إن عدة سفن تجارية في شمال الخليج وخليج عُمان تعرضت لنيران أدت إلى توقفها خلال نشاط عسكري في المنطقة خلال الليل.

وأعلنت الهيئة كذلك تلقي بلاغ عن واقعة أخرى على بعد 24 ميلاً بحريًا من ميناء راشد في الإمارات، حيث شوهدت سفينة تميل إلى أحد جانبيها أثناء رسوها، في حادث قد يشير إلى تسرب المياه إليها عقب هجوم بمقذوف مجهول.

وفي تطور متصل، أعلنت إيران أنها هاجمت 10 سفن بالقرب من مضيق هرمز، بعد أن أغرقت الولايات المتحدة 5 ناقلات نفط إيرانية، في أكبر تبادل للهجمات على حركة الشحن يعلنه الجانبان منذ اندلاع الحرب قبل أكثر من ستة أشهر.