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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

«Hold Onto Me».. فيلم الجمهور في Sundance يخوض سباق الأوسكار ممثلًا لقبرص

فيلم Hold Onto Me
فيلم Hold Onto Me
محمد نبيل

بعد تتويجه بجائزة الجمهور في مهرجان Sundance، يستعد فيلم «Hold Onto Me» لخوض منافسات جوائز الأوسكار الـ99، ممثلًا جمهورية قبرص رسميًا في فئة أفضل فيلم دولي، ليواصل رحلته من منصات المهرجانات العالمية إلى أحد أهم الاستحقاقات السينمائية في العالم.

اختارت قبرص فيلم «Hold Onto Me» لتمثيلها في الدورة الـ99 من جوائز الأوسكار، ضمن فئة أفضل فيلم دولي، في ترشيح يسلط الضوء على حضور السينما القبرصية في المحافل الدولية، ويمنح العمل فرصة جديدة للوصول إلى جمهور أوسع خلال موسم الجوائز.

ويأتي هذا الاختيار في أعقاب النجاح الذي حققه الفيلم في مهرجان Sundance السينمائي، حيث تمكن من حصد جائزة الجمهور، وهو ما يعكس الاستقبال الإيجابي الذي حظي به العمل بين رواد المهرجان وجمهوره، ويضيف إلى رصيده دفعة مهمة قبل خوض المنافسة على الساحة العالمية.
 

فيلم Hold Onto Me الأوسكار جوائز الأوسكار

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