حسام الخولي: السوشيال ميديا أصبحت سلاحًا خطيرًا لهدم الروح المعنوية

قال النائب حسام الخولي، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، إن السوشيال ميديا أصبحت تلعب دورًا كبيرًا في تشكيل وعي المواطنين، مشيرًا إلى أنها تحولت إلى سلاح خطير يمكن استخدامه في هدم الروح المعنوية.

وأوضح الخولي، خلال حديثه ببرنامج «الحياة اليوم»، أن هناك موجة كبيرة من الهجوم على الدولة، وصفها بأنها شديدة جدًا، وتمتد إلى مواقع خارج مصر ومعارضة الخارج.

وأشار إلى أن بعض المواطنين قد يواجهون مشكلات في التعليم أو الصحة أو غيرها من القطاعات، دون أن يدركوا وجود موجة أكبر من الهجوم، ما يجعل مقاومة هذه الموجة أمرًا صعبًا.

وأضاف أن جزءًا كبيرًا من المواطنين لا يملكون الوقت للبحث والتحقق من حقيقة كل ما يقرؤونه، فيأخذون الخبر كما هو ويترسخ في أذهانهم، لافتًا إلى أن محاولة توضيح الحقيقة بعد ذلك قد تُفسر على أنها دفاع عن الحكومة أو الدولة لمصلحة شخصية.

ضرورة توسيع مصادر المعلومات

وأكد الخولي، أن الحكومة تحتاج إلى التحرك من خلال وجوه سياسية قادرة على التواصل مع المواطنين، موضحًا أن تأثير الوجه السياسي، خاصة إذا كان وزيرًا، مهم في إيصال المعلومات.

وقال إن الحكومة تحدد بشكل كبير مصدر المعلومات لضمان صحتها، لكن المشكلة أن المعلومة لا تصل إلى الجمهور المستهدف بالشكل الجيد، مشددًا على ضرورة توسيع مصادر خروج المعلومات مع الاعتماد على شخصيات موثوق بها.

دور الوزراء في التواصل

وأشار إلى أن الوزير قد يكون متخصصًا في عمله، لكنه لا يجيد شرح ما يقوم به، ولذلك يمكن الاستعانة بشخص قادر على توضيح ما تنفذه الوزارة، بشرط أن يكون على معرفة كاملة بعمل الوزارة.

وأوضح أن وجود متحدث رسمي واحد أمر مهم، مع السماح لشخصيات وزارية أخرى بالحديث والتواصل مع الجمهور.

وأكد أن الوزراء يمثلون وجوهًا سياسية، ومن المفترض أن يكونوا مقبولين لدى المواطنين، مشيرًا إلى أن الوزير ليس مطلوبًا منه الظهور يوميًا، ولكن هناك أحداث ومواقف معينة تستدعي خروجه للحديث.

وأضاف أن المواطنين يتابعون الوزراء غالبًا من خلال البيانات المنشورة على صفحة مجلس الوزراء، مطالبًا بأن يتحدث الوزراء عن قطاعاتهم عند طرح قضايا أو موضوعات تخصها.