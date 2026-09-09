مصطفى شردي: كرامة المعلم ومدير المدرسة خط أحمر

أشاد الإعلامي مصطفى شردي، خلال برنامج «الحياة اليوم»، بتحرك وزير التربية والتعليم، بعد وقوفه إلى جانب المعلمين ومديري المدارس، مؤكدًا أن كرامة المعلم ومدير المدرسة خط أحمر.

وقال شردي إن هناك حالة من الاستياء بسبب الزيارة التي قام بها أحد المحافظين إلى المدارس، وطريقة التعامل مع مديرة المدرسة خلال الزيارة، مطالبًا المحافظين بضرورة التعامل بشكل منطقي مع العاملين وعدم تحويل الزيارات الميدانية إلى استعراض أمام الكاميرات.

وأضاف أن المحافظ عندما ينزل لمتابعة العمل يجب أن يؤدي دوره، مشيرًا إلى أن هناك مسؤوليات تقع على عاتق المحافظ، مثل الصرف الصحي والكهرباء والأسوار، ولا يجب أن تتحول الزيارة إلى توبيخ للعاملين داخل المدارس.

وأوضح شردي أن وزير التربية والتعليم استقبل مديري مدرستي برقاش الإعدادية والشهيد أحمد سمير، وقدم لهما الشكر على عملهما، مؤكدًا أن كرامة المعلم ومدير المدرسة خط أحمر.

وأشار إلى أن بعض الأمور التي ظهرت خلال الزيارة، ومنها التخت الموجودة داخل المدرسة، كانت مرتبطة بعمليات التجديد والاستلام، موضحًا أن بعض التخت كانت موضوعة لعدم وجود مخزن، لحين استلامها واستبدالها بأخرى نظيفة.

وأكد شردي ضرورة أن تتم الزيارات الميدانية بشكل منطقي، قائلًا: «أنا مش بتاع الصورة وبتاع اللقطة، خلينا نكون منطقيين شوية في التعامل بتاعنا».