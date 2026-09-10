الإفتاء تحذر من نشر أسرار البيت على السوشيال ميديا: انتهاك للخصوصية ومخالفة للشرع

حذرت دار الإفتاء المصرية من الحديث عن الأسرار الخاصة بالحياة الزوجية ونشر تفاصيلها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن إفشاء ما يدور داخل البيت من أمور خاصة بين الزوجين أمر ممنوع شرعًا، لما ينطوي عليه من انتهاك لخصوصية العلاقة الزوجية وإفشاء لما يجب أن يظل مستورًا بين طرفيها.

وأوضحت دار الإفتاء أن الحديث عن أسرار البيت، سواء صدر من الرجل أو المرأة، لا يتفق مع ما دعا إليه الشرع من حفظ الأسرار وصيانة الحياة الخاصة، مشيرة إلى أن العلاقة بين الزوجين تقوم على المودة والرحمة والثقة، ومن مقتضيات ذلك أن يحافظ كل طرف على خصوصية الآخر وألا يكشف ما اؤتمن عليه من أسرار.

واستشهدت دار الإفتاء بحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الذي قال فيه: «إِنَّ مِنْ أَشَرِّ النَّاسِ عِنْدَ اللَّهِ مَنْزِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ الرَّجُلَ يُفْضِي إِلَى امْرَأَتِهِ وَتُفْضِي إِلَيْهِ ثُمَّ يَنْشُرُ سِرَّهَا»، أخرجه مسلم.

وأكدت أن الحديث النبوي الشريف يبين خطورة إفشاء الأسرار الخاصة بين الزوجين، وأن ما يحدث داخل الحياة الزوجية من أمور خاصة لا يجوز تحويله إلى مادة للنشر أو التفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي، لما في ذلك من كشف للخصوصية التي أمر الشرع بصيانتها.

ودعت دار الإفتاء المصرية إلى التحلي بالوعي والمسؤولية عند استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، وعدم نشر التفاصيل الشخصية أو الأسرار العائلية، خاصة تلك التي تتعلق بالعلاقة بين الزوجين، حفاظًا على حرمة البيوت واستقرار الأسرة وصيانة خصوصيتها.