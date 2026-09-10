طلعت محرم: هدف المقاولون البقاء في الدوري.. ونقطة الأهلي مكسب

أعرب طلعت محرم، المدرب العام لفريق المقاولون العرب، عن سعادته بالمستوى الذي ظهر به لاعبو فريقه، والتعادل مع الأهلي بهدف لكل فريق، ضمن منافسات مسابقة الدوري المصري.

وقال محرم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد طارق أضا، مقدم برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، : "أشكر كل اللاعبين، كانت روحهم عالية جدًا، وكانوا لديهم هدف تحقيق نتيجة جيدة، والحصول على نقطة من الأهلي بمثابة مكسب".

وأضاف أن هدف المقاولون العرب خلال الموسم الجاري هو البقاء في الدوري، إلى جانب المنافسة على جميع المسابقات، مثل كأس مصر وكأس الرابطة.

وأكد المدرب العام للمقاولون العرب أن الفريق سيواصل العمل من أجل تحقيق أهدافه خلال الموسم الجاري، بعد الأداء القوي الذي ظهر به أمام الأهلي والحصول على نقطة مهمة في مشوار الدوري.