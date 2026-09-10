سامي قمصان: نقطة أمام الأهلي مرضية جدًا.. واجهنا أفضل نادٍ في إفريقيا

أعرب سامي قمصان، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، عن رضاه عن نتيجة التعادل أمام الأهلي، مؤكدًا أن الحصول على نقطة أمام فريق بحجم القلعة الحمراء يعد نتيجة إيجابية بالنسبة لفريقه.

وتعادل الأهلي مع المقاولون العرب بهدف لكل فريق، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، في مواجهة شهدت ندية بين الفريقين.

وقال سامي قمصان خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: «التعادل والحصول على نقطة نتيجة مرضية جدًا لينا، لأننا كنا بنلاعب نادي القرن وأفضل نادي في إفريقيا».

وأكد مدرب المقاولون العرب أن فريقه خاض المباراة وهو يدرك صعوبة مواجهة الأهلي، في ظل الفوارق الكبيرة بين الفريقين، مشيرًا إلى أن الحصول على نقطة من اللقاء يمثل مكسبًا معنويًا للفريق.

وجاء تعادل المقاولون أمام الأهلي ليمنح الفريق نقطة ثمينة في مشواره بالدوري، بعدما نجح في الخروج من المباراة بنتيجة إيجابية أمام أحد أبرز المنافسين على لقب المسابقة.