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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

أمانة شئون المجالس المحلية المركزية بـ«مستقبل وطن» تطلق صالونها السياسي القانوني

أمانة شؤون المجالس المحلية المركزية بمستقبل وطن تطلق صالونها السياسي القانوني
أمانة شؤون المجالس المحلية المركزية بمستقبل وطن تطلق صالونها السياسي القانوني
عبد الرحمن سرحان

عقدت أمانة شؤون المجالس المحلية المركزية بحزب مستقبل وطن، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، اجتماعًا تنظيميًا لمناقشة خطة عمل الأمانة خلال الفترة المقبلة، و إطلاق الصالون السياسي القانوني للأمانة ، وذلك بحضور الأمناء المساعدين وأعضاء هيئة المكتب، بمقر الأمانة المركزية للحزب بالقاهرة الجديدة.

ومن ناحيته أكد الدكتور صالح الشيخ، أمين شؤون المجالس المحلية المركزية بالحزب، أن من أولى أولويات عمل الأمانة خلال الفترة المقبلة مناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية، وإدارة حوار ثري وبنّاء حول النظام المحلي المأمول، وبخاصة المجالس المحلية المنتخبة، إلى جانب مناقشة الملفات التشريعية المرتبطة بالإدارة المحلية والمجالس المحلية، وهموم ومشكلات المواطنين المرتبطة بالإدارة المحلية.

وشهد الاجتماع مناقشة عدد من المقترحات المتعلقة بالمتقدمين للمنحة التي أعلنت عنها الأمانة مؤخرا ، من بينها إعداد تصور لتنظيم معسكر تدريبي، بما يسهم في تنمية مهارات المشاركين، وتعزيز قدراتهم، والاستفادة من الطاقات والكفاءات  والتي حصلت على المنحة.

حزب مستقبل وطن الصالون السياسي القانوني للأمانة مشروع قانون الإدارة المحلية المجالس المحلية مشكلات المواطنين

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