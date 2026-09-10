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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

بعد ظهوره في الهند.. كل ما تود معرفته عن التيفوس القرادي

التيفوس القرادي
التيفوس القرادي
هاجر هانئ

سجلت غازي آباد في دولة الهند  ثلاث حالات إصابة جديدة بحمى التيفوس هذا العام، مما دفع السلطات الصحية إلى تكثيف مراقبة المرض في المناطق الحضرية والريفية. وكانت المنطقة قد سجلت صفر إصابات في عامي 2024 و2025، مما جعل الإصابات الأخيرة سبباً لزيادة المراقبة من قبل مسؤولي الصحة المحليين.

تم رصد الحالات الثلاث في باتلا في مرادناغار، وأنيل فيهار في خودا، وخودا كولوني. وكانت غازي آباد قد سجلت سابقاً 39 حالة إصابة بحمى التيفوس في عام 2021، وأربع حالات في عام 2022، و15 حالة في عام 2023.

ما هو التيفوس الجرثومي؟


حمى التيفوس القرادي هي عدوى بكتيرية تسببها بكتيريا أورينتيا تسوتسوغاموشي . ينتقل المرض إلى الإنسان عن طريق لدغة يرقات العث المصابة، والتي تُعرف عادةً باسم العث.

توجد هذه العثّات الصغيرة عادةً في المناطق ذات الغطاء النباتي والشجيرات، وغيرها من البيئات التي تتواجد فيها القوارض وأنظمتها البيئية. وقد يتعرض الناس لها عند المشي أو العمل في الحقول أو الغابات أو المناطق العشبية أو الأماكن ذات الغطاء النباتي الكثيف. ونظرًا لصغر حجمها الشديد، قد لا تُلاحظ لدغاتها دائمًا.

ما هي علامات وأعراض حمى التيفوس؟


يُعدّ التعرّف المبكر على أعراض حمى التيفوس القرادي أمرًا بالغ الأهمية، لأنّ العدوى غير المعالجة قد تتفاقم. ومن الأعراض الشائعة ما يلي:

الحمى، التي غالباً ما تستمر من خمسة إلى سبعة أيام
صداع
ألم في الجسم
ألم المفاصل
طفح جلدي أحمر
قرحة أو تقرح في موضع لدغة العث
الغدد الليمفاوية المتورمة
تضخم الكبد والطحال
في الحالات الأكثر خطورة، قد يتطور التيفوس الجرثومي إلى سعال، وصعوبة في التنفس، ونزيف، وإغماء، أو فقدان للوعي. لا ينبغي تجاهل الحمى المستمرة، خاصةً إذا كانت مصحوبة بطفح جلدي أو أعراض أخرى غير معتادة. قد يوصي الأطباء بإجراء فحوصات دم للمساعدة في تحديد نوع العدوى.


هل يمكن علاج حمى التيفوس؟


الخبر السار هو أن حمى التيفوس القرادي يمكن علاجها بالمضادات الحيوية عند تشخيصها مبكراً. ويُعدّ التدخل الطبي المبكر بالغ الأهمية، لأن تأخير العلاج قد يزيد من خطر حدوث مضاعفات.

ينبغي على الأشخاص الذين يعانون من حمى مستمرة أو أعراض مرتبطة بحمى التيفوس استشارة الطبيب بدلاً من العلاج الذاتي. تتوفر خدمات الفحص والعلاج للأمراض المعدية من خلال مرافق الرعاية الصحية الحكومية.

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