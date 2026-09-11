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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

سعر كي جي ام ريكستون 2026 في السوق السعودي

كي جي ام ريكستون 2026
كي جي ام ريكستون 2026
صبري طلبه

تنتمي كي جي ام ريكستون 2026 إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات، وتقدم السيارة في السوق السعودي بعدد من الفئات، مع باقة من التجهيزات الداخلية والخارجية.

أبعاد كي جي ام ريكستون 2026 

تأتي ريكستون بطول يبلغ 4,850 ملم، بينما يصل عرضها إلى 1,960 ملم وارتفاعها إلى 1,825 ملم، وتمتد قاعدة العجلات لمسافة 2,865 ملم، في حين يبلغ وزن السيارة من دون ركاب نحو 2,010 كجم. 

كي جي ام ريكستون 2026 

محرك كي جي ام ريكستون 2026 

تعتمد السيارة كي جي ام ريكستون 2026 على محرك بنزين مزود بشاحن تيربو، ويتكون من أربع أسطوانات بسعة 2.0 لتر، ويولد المحرك قوة تبلغ 225 حصانًا، مع عزم دوران يصل إلى 350 نيوتن متر، وترتبط هذه المنظومة بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 6 سرعات، بينما تنتقل القوة إلى العجلات الخلفية من خلال نظام دفع خلفي RWD.

كي جي ام ريكستون 2026 

تجهيزات كي جي ام ريكستون 2026

تضم المقصورة عجلة قيادة مكسوة بالجلد ومتعددة الوظائف، إلى جانب شاشة معلومات وترفيه بقياس 12.3 بوصة، وتدعم الشاشة أنظمة آبل كاربلاي وأندرويد أوتو، زتحصل ريكستون على نظام تكييف هواء أوتوماتيكي ثنائي المناطق، مع فتحات مخصصة للصفين الثاني والثالث، نوافذ كهربائية، إضاءة داخلية، قفل مركزي للأبواب.

كي جي ام ريكستون 2026 

تتضمن السيارة وسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي، إلى جانب مجموعة من أنظمة السلامة الإلكترونية، من بينها المكابح المانعة للانغلاق والتوزيع الإلكتروني لقوى الكبح والتحكم في قوى الجر ونظام الثبات الإلكتروني، كما تتوفر أنظمة مساعدة لصعود المرتفعات ونزول المنحدرات، إلى جانب نظام تثبيت السرعة، بالإضافة إلى حساسات ركن، وكاميرا لسهولة عميلة الاصطفاف.

كي جي ام ريكستون 2026 

سعر كي جي ام ريكستون 2026 في السعودية

يبدأ سعر كي جي ام ريكستون موديل 2026 في السوق السعودي من 127,185 ريالًا.

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