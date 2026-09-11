بطرس نادر عقب اختياره شيخا لبهجورة بقنا: ديواني مفتوح للجميع.. وأهالي القرية نسيج واحد

وجّه المهندس الزراعي بطرس نادر نمر ، عقب اختياره شيخاً لناحية بهجورة بمحافظة قنا، رسالة شكر وتقدير إلى القيادة السياسية والأجهزة الأمنية، وإلى أهالي القرية من المسلمين والمسيحيين.

وأعرب نمر، عن اعتزازه بما لمسه من مشاعر المحبة والدعم من أبناء بهجورة، مؤكدًا أن ثقة الأهالي ومحبتهم تمثلان الدافع الأكبر لخدمة الجميع.

كما أعرب نمر، عن خالص تقديره للرئيس عبد الفتاح السيسي، ومدير أمن قنا، وكافة القيادات الأمنية والشعبية، على ما أبدوه من ثقة ودعم.

وأشار شيخ ناحية بهجورة بنجع حمادى، إلى أن ترشحه لهذه المسؤولية جاء انطلاقًا من رغبته في مواصلة خدمة أبناء قريته، والاستجابة لما لمسه من تشجيع ومساندة من الأهالي.

وأكد نمر، أن خدمة المواطنين لا ترتبط بدين أو انتماء، قائلًا: «أنا خادم للجميع دون تفرقة، وكما كان ديواني مفتوحًا لكافة الأهالي من قبل، سيبقى بابي مفتوحًا للجميع دائمًا»، مشددًا على أن أبناء القرية يجمعهم وطن واحد وروابط متينة من المحبة والتآخي والتكافل.

يذكر أن المهندس بطرس نادر نمر، ترشح لمشيخة قرية بهجورة بنجع حمادى، بعدما لمس قبولا ومحبة من أهالى القرية، وحتى بثقة القيادات الأمنية وجرى إعلان عن تكليفه شيخا بناحية قرية بهجورة.