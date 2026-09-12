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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تكثيف حملات النظافة ورفع الإشغالات وتأمين الطرق المؤدية للمدارس بالشرقية

رفع قمامة
رفع قمامة
محمد الطحاوي

كلف المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بالتنسيق مع الإدارات التعليمية، بتكثيف أعمال النظافة ورفع الإشغالات وتأمين الطرق المؤدية إلى المدارس ومحيطها، تزامنا مع انطلاق أول أيام العام الدراسي الجديد ٢٠٢٦ / ٢٠٢٧.

وتنفيذا لتوجيهات محافظ الشرقية، كثفت الأجهزة التنفيذية حملاتها الميدانية للمرور على المدارس ومحيطها، ومتابعة أعمال النظافة ورفع الإشغالات، ومراجعة أعمدة الإنارة والتأكد من تغطية بالوعات الصرف بالشوارع، وخاصة بمحيط المدارس والطرق المؤدية إليها، فضلا عن متابعة أعمال الصيانة والتأكد من خلو محيط المدارس من أي عوائق قد تؤثر على حركة الطلاب.

وأكد محافظ الشرقية استمرار تكثيف المتابعة على المدارس بمختلف مراكز ومدن وأحياء المحافظة، والعمل على توفير بيئة تعليمية آمنة ومنظمة، بما يضمن انتظام العملية التعليمية وتهيئة الأجواء المناسبة أمام الطلاب والطالبات مع بداية العام الدراسي الجديد، متمنيا لهم دوام التوفيق والنجاح.

الشرقية محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء الإدارات التعليمية العام الدراسي الجديد

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