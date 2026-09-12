إعلامي: الزمالك سيعلن بيع خوان بيزيرا خلال أيام

كشف الإعلامي أحمد حسن، تطورات ازمة اللاعب البرازيلي خوان بيزيرا مع نادي الزمالك.

وكتب أحمد حسن عبر حسابه على فيسبوك: “الزمالك يعلن خلال أيام بيع بيزيرا لشباب أهلي دبي الإماراتي”.

ويصل البرازيلي خوان بيزيرا، لاعب نادي الزمالك، إلى القاهرة خلال الأيام المقبلة، تمهيدًا لحسم موقفه من الانتقال إلى صفوف شباب الأهلي الإماراتي، في ظل الاتجاه القوي داخل القلعة البيضاء للموافقة على رحيل اللاعب خلال فترة الانتقالات الحالية.

وكشف الإعلامي أمير هشام، عبر برنامج «مودرن سبورتس» المذاع على قناة Modern MTI: أن فترة القيد لا تزال مستمرة في الإمارات، مشيرًا إلى أن الاتجاه داخل الزمالك هو رحيل خوان بيزيرا، خاصة أن النادي يرغب في الحصول على مقابل مالي من الصفقة للمساهمة في سداد مستحقات اللاعبين وإنهاء عدد من الملفات والأزمات العالقة.