إعلامي: تخيل فريقًا ينفق ملياراً و300 مليون جنيه.. وبيزيرا وحده يكلف الزمالك 125 مليونًا في الموسم

كشف الإعلامي محمد فارس، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عن أرقام جديدة تخص إنفاق نادي الزمالك على فريق الكرة، متسائلًا عن الصورة الإعلامية التي قُدمت عن الفريق خلال الموسم الماضي، رغم وجود هذه الأرقام.

وقال فارس: «وفقًا لتصريحات أحمد سليمان عضو مجلس إدارة الزمالك، فإن خوان بيزيرا كلف الزمالك 2 ونصف مليون دولار في الموسم الماضي فقط، وهو ما يعني أن تكلفة اللاعب وصلت إلى نحو 125 مليون جنيه، وبما يقارب ضعف تكلفة زيزو».

وأضاف: «أحمد سليمان نفسه قال إن الزمالك صرف على كرة القدم الموسم الماضي أكثر من مليار و300 مليون جنيه، لكن ما هو الطرح الإعلامي الذي كان يتم تقديمه عن الزمالك الموسم الماضي رغم أن هذه المعلومات كانت موجودة؟».

واختتم فارس حديثه قائلًا: «تخيل دوري معجزة لفريق صرف أكثر من مليار و300 مليون جنيه، وعنده لاعب واحد فقط تكلفته 125 مليون جنيه في الموسم».