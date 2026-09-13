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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

برلماني: تجمّع «بريكس» يفتح لمصر فرصًا أكبر للتصدير إلى الدول الأعضاء بالعُملات المحلية

بريكس يفتح لمصر فرصًا أكبر للتصدير إلى الدول الأعضاء بالعملات المحلية
بريكس يفتح لمصر فرصًا أكبر للتصدير إلى الدول الأعضاء بالعملات المحلية
شيماء جمال

قال النائب أيمن محسب إن عضوية مصر في تجمع بريكس تتيح فرصة أكبر أمام المنتجات المصرية للتصدير إلى الدول الأعضاء، خاصة مع إمكانية إتمام التعاملات التجارية بالعملات المحلية.

وأوضح خلال لقاء عبر الفضائية المصرية الأولى أن زيادة القدرة على التصدير بالعملات المحلية تعني وجود دائرة تعامل تجاري بين الدول الأعضاء، بما يسمح لكل دولة بالاستفادة من منتجات الدول الأخرى.

وأضاف أن مصر لا تستفيد فقط من إمكانية استيراد المنتجات بالعملات المحلية، وإنما تستطيع أيضًا تصدير منتجاتها إلى دول يمكنها التعامل معها بالعملة المحلية.

وأشار إلى أن زيادة الصادرات المصرية بنسبة 46% خلال عام واحد تعكس الزيادة التي حدثت في التصدير، مؤكدًا أن المستهدف هو زيادة الصادرات بحوالى 10 أضعاف.
 

بريكس مصر العملات المحلية التصدير

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