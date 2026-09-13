قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
صورة عادية تحوّلت إلى كابوس.. تفاصيل سرقة صور وفيديوهات الفتيات على تيك توك
وزير العمل: الحوار الاجتماعي يعزز العمل العربي المشترك ومواجهة تداعيات الأزمات
رسميًا.. تنسيق جامعة الأزهر اعرف مجموع الطب والصيدلة والهندسة وجميع الكليات.. بث مباشر
مدبولي يستقل قطار الخط الرابع لمترو الأنفاق
36.7 مليار دولار.. البريكس يرفع تجارة مصر 25.5% خلال 6 أشهر
رئيس الوزراء يتفقد ورشة المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق
الحلم يقترب.. موعد وتفاصيل القرعة الإلكترونية لحج الجمعيات الأهلية
بعد تعرضه لحادث مروري.. استقرار حالة وكيل الأزهر الشيخ أيمن عبد الغني ومغادرته المستشفى بعد قليل
ليبيا تنفي استخدام قاعدة مصراتة لشن هجمات أوكرانية على ناقلات روسية
كييف تعلن إغراق زورق روسي في أول معركة بحرية في التاريخ بين مسيرات
مدبولي: مشروعات النقل الجماعي الأخضر ركيزة أساسية لبناء منظومة نقل عصرية ومستدامة
الأعياد اليهودية تغلق معابر غزة.. الاحتلال يوقف رفح وكرم أبو سالم أمام المسافرين والمساعدات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مدارس الغربية تستقبل 760 ألفا و765 طالبا وطالبة في ثاني أيام العام الدراسي

فرحة مدارس الغربية
فرحة مدارس الغربية
الغربية أحمد علي

أعلن ناصر حسن إسماعيل، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، أن مدارس الغربية استعدت بشكل كامل لاستقبال ثاني أيام الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي 2026 / 2027، حيث استقبلت اليوم 372.934 ألف طالب وطالبة، من طلاب الصف الأول والثاني والخامس والسادس الابتدائي، في حين استقبلت مدارس المرحلة الإعدادية 209.372 ألف طالب وطالبة بالصف الأول والثاني الإعدادي.

توجيهات محافظ الغربية 

وجاء ذلك في إطار تنفيذ توجيهات السيد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والسيد اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية.

استقبال الطلاب والطالبات الجدد

كما استقبلت مدارس المرحلة الثانوية 90.708 ألف طالب وطالبة بالصف الأول والثاني الثانوي العام ، كما انتظمت الدراسة بجميع مراحل ومختلف نوعيات التعليم الفني، بقوة 87.751 ألف طالب وطالبة بجميع مدارس التعليم الفني، حيث من المقرر وفقا لتعليمات الوزارة، إلحاق الطلاب بالصف الأول والثاني من كل مرحلة ونوعية إلى المدارس، إلى ان يتم الحاق جميع الطلاب تدريجيا خلال الأسبوع الأول من الدراسة.

تحرك تنفيذي عاجل 

وأكد وكيل الوزارة، إن مدارس الغربية استقبلت اليوم طلابها في انتظام وانضباط واستعداد كامل للفصل الدراسي الأول، مضيفاً أن جميع المدارس قامت بأداء مراسم تحية العلم والنشيد الوطني، والتزم جميع الطلاب بالزي المدرسي والمظهر اللائق داخل المدارس.

كما قامت المدارس بالاحتفال بطلابها الجدد، وتم توزيع الكتب الدراسية على الطلاب، كما قامت بإعلان الجداول المدرسية بكل فصل، وتوزيع الإشراف على الأدوار والفناء والبوابات.

تسليم الكتب الدراسية 

ووجه وكيل الوزارة بضرورة تسليم الكتب لجميع الطلاب خلال الأسبوع الأول من العام الدراسي الجديد، والاهتمام بنظافة الفصول والممرات والأفنية ودورات المياه باستمرار وبخاصة بعد فترات الفسحة، وفي نهاية اليوم الدراسي، والتشديد على إغلاق البوابات دائما، وتواجد مسئول الأمن بجوار البوابة الرئيسية وبحوزته دفتر الأمن، مع عدم السماح بدخول أي شخص إلا بعد تسجيل الاسم والوظيفة وساعة الحضور والخروج في دفتر الأمن، وعدم السماح للطلاب بالخروج أثناء اليوم الدراسي.

كما صرح "حسن" أن مديري عموم المديرية والإدارات التعليمية والوكلاء ولجان المتابعة والمراحل متواجدون بالمدارس منذ الصباح الباكر، لمتابعة انتظام العملية التعليمية داخل جميع مدارس المحافظة.

رفع تلال واكوام القمامة 

كما شهدت المدارس ومحيطها حملات النظافة ورفع الإشغالات والباعة الجائلين، من قبل رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالمحافظة، واتخذت المديرية كافة الاستعدادات اللازمة لبدء الفصل الدراسي الأول في نشاط وجد، وتوفير بيئة تعليمية جيدة لأبنائنا الطلاب، متمنياً للجميع التوفيق والنجاح.

اخبار محافظة الغربية فرحة مدارس الغربية استقبال الطلاب والطالبات مدارس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بيزيرا

بيزيرا يرضخ لطلبات الزمالك .. والقرار النهائي خلال ساعات

أحمد حسن

احمد حسن يكشف حقيقة رحيل الحسين عموتة عن الأهلي قبل مواجهة أبو قير

بيزيرا

7 ملايين دولار و20% من إعادة البيع .. هاني حتحوت يكشف تفاصيل بيع بيزيرا للزمالك

الأتوبيس الترددي

تضم 16 محطة .. تفاصيل المرحلة الثانية من الأتوبيس التردّدي السريع BRT قبل التشغيل بساعات

مي عبد الحميد

دخل الأسرة 16 ألف جنيه .. مي عبدالحميد: وحدات الإيجار تستهدف الشباب من 21 إلى 35 عامًا

سعر الدولار

دون تغيير .. أكبر سعر دولار في البنوك اليوم الأحد 13-9-2026

بيزيرا

اعتذار وبيان رسمي .. سيف زاهر يكشف تطورات جديدة في رحيل بيزيرا عن الزمالك

تفاصيل زيارة الخطيب للأهلي قبل مواجهة أبو قير

شاهد المران وتحدّث مع وائل جمعة .. تفاصيل زيارة «الخطيب» للأهلي قبل مواجهة أبو قير

ترشيحاتنا

صورة ارشيفية

مصر وبريكس.. تحركات لفتح مجالات أوسع للتجارة وجذب الاستثمارات

صورة ارشيفية

ناقد رياضي يكشف طريقة تعامل عموتة مع لاعبي الأهلي

الطاقة

أستاذ هندسة الطاقة: موقع مصر وقناة السويس يعززان دورها كمركز إقليمي للطاقة

بالصور

كوارث صحية تهدد ابنك بسبب السهر وعدم كفاية النوم

كوارث صحية تهدد ابنك بسبب السهر وعدم النوم
كوارث صحية تهدد ابنك بسبب السهر وعدم النوم
كوارث صحية تهدد ابنك بسبب السهر وعدم النوم

الرئيس السيسي ومودي يبحثان تعزيز العلاقات المصرية الهندية ورفع التبادل التجاري إلى 12 مليار دولار

الرئيس السيسي يلتقي رئيس الوزراء الهندي على هامش قمة بريكس
الرئيس السيسي يلتقي رئيس الوزراء الهندي على هامش قمة بريكس
الرئيس السيسي يلتقي رئيس الوزراء الهندي على هامش قمة بريكس

تخلي طفلك حاسس بالتخمة والخمول.. أطعمة تجنبيها في اللانش بوكس

تخلى طفلك حاسس بالتخمة والخمول..أطعمة تجنبيها فى اللانش بوكس
تخلى طفلك حاسس بالتخمة والخمول..أطعمة تجنبيها فى اللانش بوكس
تخلى طفلك حاسس بالتخمة والخمول..أطعمة تجنبيها فى اللانش بوكس

ابنة نسرين أمين تخطف الأنظار بفستان لافت

ابنة نسرين امين تخطف الانظار بفستان ملفت
ابنة نسرين امين تخطف الانظار بفستان ملفت
ابنة نسرين امين تخطف الانظار بفستان ملفت

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: صالحة وأخواتها

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سبك حتب

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: حتى لا تنطفئ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: فخ الأقنعة البراقة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: من قال أني لا أحبُ عيوبهُ؟ ‏من أجلهِ قد تُعشقُ الأخطاءُ!

المزيد