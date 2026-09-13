مدارس الغربية تستقبل 760 ألفا و765 طالبا وطالبة في ثاني أيام العام الدراسي

أعلن ناصر حسن إسماعيل، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، أن مدارس الغربية استعدت بشكل كامل لاستقبال ثاني أيام الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي 2026 / 2027، حيث استقبلت اليوم 372.934 ألف طالب وطالبة، من طلاب الصف الأول والثاني والخامس والسادس الابتدائي، في حين استقبلت مدارس المرحلة الإعدادية 209.372 ألف طالب وطالبة بالصف الأول والثاني الإعدادي.

توجيهات محافظ الغربية

وجاء ذلك في إطار تنفيذ توجيهات السيد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والسيد اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية.

استقبال الطلاب والطالبات الجدد

كما استقبلت مدارس المرحلة الثانوية 90.708 ألف طالب وطالبة بالصف الأول والثاني الثانوي العام ، كما انتظمت الدراسة بجميع مراحل ومختلف نوعيات التعليم الفني، بقوة 87.751 ألف طالب وطالبة بجميع مدارس التعليم الفني، حيث من المقرر وفقا لتعليمات الوزارة، إلحاق الطلاب بالصف الأول والثاني من كل مرحلة ونوعية إلى المدارس، إلى ان يتم الحاق جميع الطلاب تدريجيا خلال الأسبوع الأول من الدراسة.

تحرك تنفيذي عاجل

وأكد وكيل الوزارة، إن مدارس الغربية استقبلت اليوم طلابها في انتظام وانضباط واستعداد كامل للفصل الدراسي الأول، مضيفاً أن جميع المدارس قامت بأداء مراسم تحية العلم والنشيد الوطني، والتزم جميع الطلاب بالزي المدرسي والمظهر اللائق داخل المدارس.

كما قامت المدارس بالاحتفال بطلابها الجدد، وتم توزيع الكتب الدراسية على الطلاب، كما قامت بإعلان الجداول المدرسية بكل فصل، وتوزيع الإشراف على الأدوار والفناء والبوابات.

تسليم الكتب الدراسية

ووجه وكيل الوزارة بضرورة تسليم الكتب لجميع الطلاب خلال الأسبوع الأول من العام الدراسي الجديد، والاهتمام بنظافة الفصول والممرات والأفنية ودورات المياه باستمرار وبخاصة بعد فترات الفسحة، وفي نهاية اليوم الدراسي، والتشديد على إغلاق البوابات دائما، وتواجد مسئول الأمن بجوار البوابة الرئيسية وبحوزته دفتر الأمن، مع عدم السماح بدخول أي شخص إلا بعد تسجيل الاسم والوظيفة وساعة الحضور والخروج في دفتر الأمن، وعدم السماح للطلاب بالخروج أثناء اليوم الدراسي.

كما صرح "حسن" أن مديري عموم المديرية والإدارات التعليمية والوكلاء ولجان المتابعة والمراحل متواجدون بالمدارس منذ الصباح الباكر، لمتابعة انتظام العملية التعليمية داخل جميع مدارس المحافظة.

رفع تلال واكوام القمامة

كما شهدت المدارس ومحيطها حملات النظافة ورفع الإشغالات والباعة الجائلين، من قبل رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالمحافظة، واتخذت المديرية كافة الاستعدادات اللازمة لبدء الفصل الدراسي الأول في نشاط وجد، وتوفير بيئة تعليمية جيدة لأبنائنا الطلاب، متمنياً للجميع التوفيق والنجاح.