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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بالونات وشوكولاتة.. فرحة أول يوم دراسي تملأ مدارس جنوب سيناء

أول يوم دراسة بجنوب سيناء
أول يوم دراسة بجنوب سيناء
ايمن محمد

شهدت مدارس جنوب سيناء، اليوم الأحد، أجواءً احتفالية تزامنًا مع انطلاق العام الدراسي الجديد، حيث استقبلت المدارس الطلاب بالبالونات والحلوى والشوكولاتة، في مشاهد اتسمت بالبهجة والفرحة، خاصة بين تلاميذ المراحل الأولى، الذين بدأوا يومهم الدراسي وسط أجواء إيجابية ومشجعة.

وفي مدينة طور سيناء، تفقدت الدكتورة وفاء رضا، وكيلة وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، مدرسة الزهور الابتدائية، لمتابعة انتظام الدراسة والاطمئنان على سير العملية التعليمية في يومها الأول، وحرصت خلال جولتها على مشاركة التلاميذ فرحتهم ببداية العام الدراسي.

وشاركت وكيلة الوزارة الطلاب طابور الصباح، وحرصت على تهنئتهم بالعام الدراسي الجديد، كما سلمت الكتب الدراسية للتلاميذ، وشاركت في أجواء الاحتفال التي شهدت توزيع البالونات والحلوى والشوكولاتة، وسط تفاعل وفرحة واضحة بين الطلاب.

وأكدت الدكتورة وفاء رضا أن مشاركة الطلاب فرحتهم في اليوم الأول للدراسة تأتي في إطار الحرص على توفير بيئة مدرسية جاذبة، تساعد الأطفال على الارتباط بالمدرسة والشعور بالأمان والانتماء إليها، خاصة مع بداية مرحلة جديدة تحمل لهم فرصًا للتعلم واكتساب الخبرات والمهارات.

وأشادت وكيلة الوزارة بانتظام العملية التعليمية داخل المدرسة، وبجهود إدارة المدرسة والعاملين بها في الاستعداد لاستقبال الطلاب، مؤكدة أهمية استمرار أعمال النظافة والانضباط والاهتمام بالمظهر العام للمدارس، بما يوفر بيئة تعليمية مناسبة للطلاب والمعلمين.

وشددت وكيلة وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء على أهمية احترام المعلم وتقديره والحفاظ على مكانته، مؤكدة أن العلاقة بين المعلم والطالب يجب أن تقوم على الاحترام المتبادل والتعامل التربوي السليم، مع الالتزام الكامل بتعليمات وزارة التربية والتعليم التي تحظر أي اعتداء بدني أو نفسي على الطلاب، وضرورة توفير بيئة آمنة تحافظ على كرامة جميع أطراف العملية التعليمية.

كما أكدت أهمية التزام الطلاب بالحضور والزي المدرسي والمظهر اللائق، مشيرة إلى ضرورة تنظيم دخول أولياء الأمور إلى المدارس وعدم تواجدهم داخل المدرسة إلا للضرورة، مع الالتزام بالمواعيد المحددة لمقابلة مديري المدارس، بما يضمن عدم التأثير على انتظام اليوم الدراسي.

وأوضحت الدكتورة وفاء رضا أن مكتبها مفتوح أمام الطلاب وأولياء الأمور والعاملين بقطاع التعليم، لاستقبال الشكاوى والمقترحات المتعلقة بالعملية التعليمية، والعمل على بحثها واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.

وتأتي أجواء الاحتفال في مدارس جنوب سيناء مع بداية العام الدراسي لتؤكد أن اليوم الأول لا يقتصر على انتظام الحصص الدراسية وتسليم الكتب، وإنما يمثل أيضًا لحظة مهمة لبناء علاقة إيجابية بين الطالب ومدرسته، وتحويل المدرسة إلى مساحة يشعر فيها الطفل بالفرحة والأمان والحماس للتعلم.
 

جنوب سيناء أول يوم دراسة فرحة ابتسامات

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