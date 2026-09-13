قبل ما يروح المدرسة.. ماذا يحدث للطفل عند تناول ملعقة عسل على الريق؟

مع بداية العام الدراسي الجديد تخشي الكثير من الأمهات على صحة أطفالها و ترغب في تقوية مناعتهم ضد الأمراض العدوى، فيعتبر العسل من الأطعمة الغينة بالعناص الغذائية التي يحتاجها الطفل قبل الذهاب إلي المدرسة.

يمكن أن يعود تناول ملعقة من العسل يومياً بفوائد عديدة على صحة الأطفال؛ فقد استُخدم العسل لقيمته الغذائية منذ العصور القديمة، كما ثبتت فائدته في علاج العديد من الحالات الطبية.



فوائد تناول العسل للأطفال على الريق

الأطفال من سنتين إلى 3 سنوات:

تحتاج الفئة العمرية للأطفال ما بين السنتين والثلاث سنوات إلى عناصر غذائية فعالة تدعم عملية النمو الجسدي المتسارع. ولا شيء يضاهي العسل الطبيعي في هذا الصدد؛ فهو يحتوي على مضادات أكسدة تساهم في حماية الخلايا النامية، فضلاً عن تزويد الجسم بالطاقة اللازمة لمساعدة الطفل على الحركة والنشاط واستكشاف العالم من حوله، وتجدر الإشارة إلى أن الجرعة المناسبة في هذا العمر لا تتجاوز نصف ملعقة صغيرة يومياً.

أما في عمر ثلاث سنوات:

ويُعد العسل الطبيعي داعماً مثالياً للعضلات؛ فهو يحتوي على الجلوكوز الذي يتحول إلى طاقة عضلية سريعة، والفركتوز الذي يخزن الطاقة لاستخدامها تدريجياً أثناء حركة الطفل. وبالإضافة إلى ذلك، يساهم الزنك والمنغنيز الموجودان في العسل في دعم صحة العظام والمفاصل خلال هذه المرحلة الحيوية من نمو الطفل.

ومن عمر 4 إلى 6 سنوات:

في المرحلة العمرية ما بين 4 و6 سنوات، ينتقل الأطفال إلى الروضة وتزداد تفاعلاتهم الجسدية والحركية مع أقرانهم؛ مما يرفع احتمالية التعرض للعدوى والفيروسات التي تنتشر بسرعة بين الأطفال عن طريق اللمس أو العطس، وهنا يأتي دور العسل كمعزز طبيعي للمناعة، إذ يحتوي على مركبات الفلافونويد والبيروكسيدات التي تعزز إنتاج الأجسام المضادة لحماية الطفل.

ومن خلال تناول ملعقة صغيرة يومياً في الصباح على الريق ، يصبح طفلك أكثر قدرة على مقاومة نزلات البرد الشائعة التي تنتشر في بيئات الحضانة والمدرسة؛ لذا يمكنك الاعتماد على العسل يومياً كمعزز طبيعي لمناعة الطفل.