أوباما يدعو الحزب الديمقراطي إلى وضع آلية رقابية على الذكاء الاصطناعي

أعرب الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما عن خوفه من الذكاء الاصطناعي ، مشيرا إلى أنه قد يكون خطيراً إذا لم تتم إدارته بصورة مناسبة.

وفي تصريحات له ، دعا أوباما الديمقراطيين إلى وضع أجندات واضحة للسياسات والحوكمة للتعامل مع هذه القضية.

جاءت تصريحات أوباما خلال فعالية خاصة لجمع التبرعات مؤخراً، عقب تحذيرات شديدة أطلقها باحثان في شركة أنثروبيك من أن التقدم السريع في الذكاء الاصطناعي قد يهدد بانقراض البشرية، بحسب ما أوردته صحيفة نيويورك تايمز.

و نقلت الصحيفة عن أوباما قوله خلال الفعالية يوم الخميس: هذا أمر يتحرك بسرعة كبيرة وفي أيدي القطاع الخاص، وإذا لم نسيطر عليه، فأعتقد أنه قد يكون خطيراً.