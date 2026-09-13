ميانمار تطعن في شرعية مبعوثها لدى الأمم المتحدة قبيل حسم اعتماد ممثلها

أعلنت الحكومة المدعومة من الجيش في ميانمار أن مبعوثها الدائم لدى الأمم المتحدة كياو مو تون غير شرعي، وسحبت صفته الرسمية، متهمة إياه بالانخراط في «أنشطة غير قانونية»، وذلك قبيل نظر الأمم المتحدة في مسألة اعتماد ممثل البلاد.

وقالت السلطات في ميانمار، اليوم الأحد، إن وضع كياو مو تون كممثل دائم للبلاد لدى الأمم المتحدة قد أُلغي وسُحب، كما دعت إلى اتخاذ إجراءات إضافية بحقه.

ويأتي القرار في ظل خلاف مستمر بين المبعوث والسلطات العسكرية في ميانمار، إذ كان كياو مو تون قد أعلن معارضته لتحركات الجيش منذ الانقلاب العسكري عام 2021، واستمر في تمثيل الحكومة المدنية التي أطاح بها الجيش في الأمم المتحدة.

خلاف مستمر حول ممثل ميانمار

وظل وضع كياو مو تون لدى الأمم المتحدة دون تغيير حتى الآن، بعدما أرجأت لجنة اعتماد أوراق ممثلي الدول التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة اتخاذ قرار بشأن ممثل ميانمار.

ويعكس القرار الأخير من جانب السلطات في ميانمار استمرار الصراع على التمثيل الدبلوماسي للبلاد في الأمم المتحدة، في وقت تسعى فيه السلطات المدعومة من الجيش إلى تثبيت شرعيتها الدولية واستعادة حضورها الدبلوماسي.

وكان كياو مو تون قد اتخذ منذ انقلاب عام 2021 مواقف علنية مناهضة للجيش، ما جعله أحد أبرز ممثلي الحكومة المدنية السابقة في المحافل الدولية.