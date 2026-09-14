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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

سيد علي يحذر من الكتائب الإلكترونية التي تستهدف إحداث فتنة بين الدول العربية

الإعلامي سيد علي
الإعلامي سيد علي
شيماء جمال

قال الإعلامي سيد علي، إن هناك ممولين من بعض الجهات العربية لما يسمى بالذباب الإلكتروني والكتائب الإلكترونية التي تشن حملات ضد السعودية، مشيرًا إلى أن استخدام الذكاء الاصطناعي في تكوين كتائب إلكترونية لمهاجمة الدول أصبح موجودًا. 

وأضاف خلال برنامج "حضرة المواطن" على قناة الحدث اليوم أن بعض الأشخاص الذين كان يتم التعامل معهم باعتبارهم محللين وسياسيين يتم اكتشاف مصادر تمويلهم.

وأوضح أن بعض هؤلاء الأشخاص يظهرون وكأنهم يتحدثون بلهجات سعودية أو إماراتية أو مصرية أو مغربية أو لبنانية أو عراقية أو سودانية، ما يجعل الناس تتخيل أنهم يمثلون تلك الشعوب، بينما هم في الحقيقة كتائب إلكترونية مدفوعة الثمن ومستأجرة. 

ووجه رسالة إلى الشعب السعودي والمسؤولين السعوديين قائلًا: "لا تحسبوا هؤلاء الذباب على أي دولة ولا على أي شعب عربي، هؤلاء خونة مستأجرين بيدفع لهم".

السعودية ممولين الذباب الإلكتروني الكتائب الإلكترونية

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