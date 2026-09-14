حمادة صدقي يحسم حقيقة رحيله عن وفاق سطيف

حسم حمادة صدقي، المدير الفني لفريق وفاق سطيف الجزائري، الجدل المثار خلال الساعات الأخيرة بشأن مستقبله مع الفريق، بعد الأنباء التي ترددت عن إمكانية رحيله عن منصبه عقب الخسارة أمام شباب بلوزداد.

وكان وفاق سطيف قد تلقى هزيمة بهدف دون رد أمام شباب بلوزداد، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات بطولة الدوري الجزائري، وهو ما فتح الباب أمام تكهنات حول إمكانية حدوث تغييرات على الجهاز الفني للفريق خلال الفترة المقبلة.

حمادة صدقي ينفي الرحيل عن وفاق سطيف

وأكد حمادة صدقي، في تصريحات خاصة لـ«ستاد المحور»، أن ما تردد بشأن رحيله عن تدريب وفاق سطيف أو تقدمه بطلب لإنهاء مهمته مع النادي لا أساس له من الصحة.

وقال المدير الفني لفريق وفاق سطيف: «كل ما يقال عن رحيلي عن تدريب وفاق سطيف أو طلبي الرحيل غير صحيح بالمرة».

وشدد صدقي على أنه مستمر في مهمته بشكل طبيعي، نافيًا وجود أي قرار أو نية لديه في الوقت الحالي لمغادرة الفريق الجزائري، رغم النتائج الأخيرة التي لم تكن على مستوى طموحات الجهاز الفني أو الجماهير.

صدقي: مستمر في مهمتي ونسعى لتحسين النتائج

وأضاف حمادة صدقي: «مستمر بشكل طبيعي في تدريب وفاق سطيف ونعمل على تحسن النتائج».

وأوضح المدير الفني أن الجهاز الفني يواصل عمله بصورة طبيعية، مع التركيز على معالجة الأخطاء التي ظهرت خلال المباريات الماضية، والعمل على تحقيق نتائج أفضل في المواجهات المقبلة.

ويأمل صدقي في استعادة وفاق سطيف توازنه خلال الفترة القادمة، وتحسين موقف الفريق في جدول المسابقة، من خلال تصحيح الأخطاء ورفع مستوى الأداء، خاصة في ظل المنافسة القوية التي تشهدها بطولة الدوري الجزائري.

خسارة شباب بلوزداد تثير الجدل

وكانت خسارة وفاق سطيف أمام شباب بلوزداد بهدف نظيف قد أثارت حالة من الجدل حول مستقبل حمادة صدقي، قبل أن يخرج المدير الفني بنفسه لينفي جميع الأنباء المتداولة بشأن رحيله عن منصبه.

وبذلك، يؤكد صدقي استمراره على رأس القيادة الفنية لوفاق سطيف، مع استمرار العمل من أجل تحسين النتائج والظهور بصورة أقوى خلال المباريات القادمة.



