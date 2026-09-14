استغلال أصول دمياط لإقامة وحدات صناعية تدعم الصناعات الصغيرة

التقى الدكتور حسام الدين فوزي، محافظ دمياط، وفدًا من اتحاد الصناعات المصرية، لبحث سبل استغلال عدد من الأصول التابعة للمحافظة في إنشاء وحدات صناعية تخدم الصناعات الصغيرة، بحضور الدكتور محمد فوزي، نائب المحافظ.

وناقش محافظ دمياط خلال اللقاء آليات الاستفادة المثلى من عدد من الأصول التابعة للمحافظة، والتي تصلح لإقامة العديد من الأنشطة الصناعية والإنتاجية والصناعات النسيجية والغذائية ، بما يحقق مردودًا اقتصاديًا وتنمويًا، وذلك في إطار جهود المحافظة لإقامة مشروعات إنتاجية مستدامة تسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل لأبناء المحافظة.